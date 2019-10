Con Juan Bosch:

Mentiras y verdades en la política dominicana:

Todo lo que ha sucedido en las últimas tres décadas, y se cumplen 30 años en el 2020, me confirma en mi convicción de que el PLD No ganó las elecciones de 1990 y no llegó al Poder en 1990 debido a las diferencias que llevaron a dividirse y tratarse ásperamente a Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta después que ellos tres se dividieron y el PRD quedó fraccionado en tres cabezas y tres partidos.

Para que el PLD alcanzara el Poder en 1990 el hombre más difamado como gobernante, Joaquín Balaguer, tuvo que juntarse con Juan Bosch y levantarle la mano a Leonel Fernández para que No fuera presidente José Francisco Peña Gómez.

El doctor ‍⚕️ Leonel Fernández escribió un libro alegando que fueron las irregularidades electorales realizadas por los partidarios de Balaguer las que llevaron al denunciado “fraude colosal” que según algunos impidió que el PLD accediera al Poder en 1990.

Sin embargo, el Informe del grupo de observadores encabezados por el ex-presidente de los Estados Unidos 🇺🇸 Jimmy Carter demostró que era falsa la idea de que en las elecciones de 1990 se hubiese producido un “fraude colosal”.

Paradoja de la vida: el político más difamado, el presidente Balaguer, fue que lo apoyó para que pudiera ser Presidente de la República en 1996, como el doctor ‍⚕️ Leonel Fernández admitió en su discurso del domingo 20 de octubre de 2019, cuando por primera vez no dijo que en 1990 hubiera habido lo que antes se decía.