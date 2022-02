Mensaje de Nuria tras la muerte de su hermana: “Amiga, cómplice y solidaria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada periodista, Nuria Piera colgó este martes un mensaje en su cuenta de Instagram tras el deceso de su única hermana, Sonia Piera Gaínza: “Mi hermana, amiga, socia para lo bueno y cómplice para rechazar lo malo”.

Piera Gainza, quien a su deceso tenía 63 años y padecía de un cáncer de pulmón desde hace un tiempo, perdió la batalla hoy, tranquila en su residencia.

La periodista, la describió como solidaria hasta la inconciencia, “mal hablada” con gracia, pero atrevida con mucha prudencia, siguió con los halagos en su cuenta, y dijo que era mamá gallina.

“Era alma de las fiestas y miss simpatía en todas las reuniones, directa y sincera sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser”, escribió en la fotografía que colgó junto a su hermana.

Asimismo, indicó que hace 15 meses su hermana fue diagnosticada con la enfermedad y esto cambio sus vidas y en ese momento el enfoque era recuperar la salud.

“Un camino tortuoso y a veces sin salida, como fue tu caso. Entre los temores se fortalecía en ti, lo que ya sabia era tu destino”, añadió.

También, dijo que su hermana tenía una intuición prodigiosa y un amor hacia sus familias inmenso, lo que hizo que rezara con profunda fe, buscando la manera de partir, sin mas sufrimiento para nadie, y “así fue como Dios te evitó un calvario”.

“Eso y más era ella y seguirá siendo hasta más allá de los confines de la vida, con la muerte incluida”.

Agrego que su hermana mayor se fue dormida para despertar donde estaban aquellos que también ella amaba.

Concluyó que no habrá forma nunca de olvidarse, no habrá forma de no tenerla presente siempre y no habrá forma de no desearle que hubieras sido eterna. Lo diste todo, “pero hay algo que duele y me duele mucho, y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos” …

Sonia Piera, nació el 26 de marzo del 1958, hija de Berna Gaínza, quien murió en el 2004 y del periodista José Enrique Piera Puig, quien fue asesinado en el 1970 durante el gobierno denominado “Los doce años de Balaguer”. Ambos eran inmigrantes españoles y nacionalizados dominicanos.

