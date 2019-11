¿Menos del 10% y “mucho me lo hallo”. Los peledeístas no masoquistas?

Más que interesante el informe que dio el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, en el sentido de que después de la evaluación realizada en todo el país para determinar cuantos de sus compañeros de partido habían renunciado para pasar a ser ¨fupuistas¨, se llegó a la conclusión de que fueron menos del 10% de los integrantes de esa organización política.

Estos resultados demuestran claramente que la percepción que se creó a partir del discurso del presidente del ¨Fupu¨ (Fuerza del Pueblo) Leonel Fernandez, no era que que eso, una percepción equivocada de una realidad que le ha dado en la cara a los que intentaron escindir al PLD en dos mitades, contando con los militantes de una organización que ha estado en el poder 18 de los últimos 22 años y que es responsable de las grandes transformaciones y progreso que acusa hoy la República Dominicana.

La muestra mas clara de que esta era la realidad, son los que renunciaron del comité político para convertirse de peledeístas en ¨fupuístas¨, solo 6 miembros de 34 que era la matrícula en ese momento, dieron el paso para seguir a Leonel, de estos tenemos varios ancianos que hace tiempo deberían estar retirados de la actividad política diaria y estar disfrutando en un agradable retiro de sus nietos y biznietos, en vez de estar haciendo el ridículo publico apoyando posiciones sustentadas en la mentira y la maldad.

Poco a poco vemos como disminuyen, parece que ya desaparecieron, las ruedas de prensa para anunciar con bombos y platillos renuncias de directivos del PLD, pues se descubrió fácilmente la treta de reciclar a la misma gente, que unas veces renunciaba como diputado, otras como senador, otra como dirigente local en declaraciones publicas que de grupitos organizados terminaron en un cuenta gotas que ha demostrado que la verdad es una sola y es que ¨la fuerza del pueblo¨ es solo un lema de campaña y que estructuralmente no existe.

Para tener una referencia histórica, la cual parece que olvidó Leonel que últimamente sufre de amnesia lacunar, solo hay que plantearse un paralelismo entre lo que ocurrió con la fundación del mismo PLD en el año 1973 y lo que ocurrirá ahora.

En ese momento Juan Bosch era el líder del Partido Revolucionario Dominicano y en medio de un enfrentamiento interno con Jose Francisco Peña Gómez decidió salir del partido blanco, para el proceso electoral del año 1974 el partido morado de la estrella amarilla ni siquiera pudo presentarse a las elecciones por falta de una estructura política que le permitiera realizar un papel mas o menos decente, y cuatro años después, en 1978 solo obtuvo 18 mil votos en su primera experiencia electoral.

Ahora hablamos de un partido que habrá ejercido el poder ejecutivo el próximo agosto por 16 años consecutivos, ha ganado 5 de las ultimas 6 elecciones presidenciales que se han realizado en el país, pero ademas tiene superioridad numérica en el congreso nacional desde el año 2006, 14 años corridos y mantiene el control de las alcaldías en forma aplastante en todo el territorio nacional, y es a ese PLD al que los ¨futuístas¨ pretendieron dividir con un tinglado de acusaciones perversas y sin sentido.

Si vemos la actuación del PLD en las últimas semana, cuando han vuelto al liderazgo colectivo y la dirección colegiada, muchos ya hemos llegado a la conclusión de que el mayor favor que le pudo hacer Leonel a ese partido fue irse a fundar el ¨Fupu¨, porque esa enorme organización estaba secuestrada y congelada desde hace varios años, dando vueltas como un perro para morderse la cola, ya que su presidente solo se dedicaba a parcelar adeptos que le permitieran ser nueva vez candidato a la presidencia de la República.

El que fracciona al PLD, y no ahora cuando se hace oficial su salida, es Leonel que inmediatamente accede el actual presidente al poder en el año 2012, se dedicó, no a lo que se supone era su deber, renovar la organización y mantener la disciplina en el partido que dirigía, sino a mantener un lenguaje de sucesión presidencial que loe embarcó, quizás sin darse cuenta, en una campaña electoral permanente que ha culminado con su autoexpulsión, ya que no había forma de que eran sus compañeros de partido soportaran mas majaderías y ñoñerías de su parte.

Todo esto fue un muy mal calculo, porque Leonel se ha hecho acompañar en esta rebelión, con un variopinto grupo de personas que aportan muy poco a lo que es un proyecto político serio, ya que la mayoría son renegados y perdedores, unos porque no llenaron sus expectativas personales en los gobiernos del Presidente Medina, y los otros un grupo de personas que perdieron la posibilidad de renovar sus puestos de dirección en el congreso y las alcaldías.

En fin, no es verdad que los peledeístas de pronto se han puesto brutos y se van a convertir en unos aventureros ¨fupuistas¨, una siglas tan personalistas y transitorias que es un acrónimo de Leonel Fernandez Presidente (LFP), es decir muere o sobrevive dependiendo de la suerte electoral de una sola persona, algo inaudito e inconcebible y que explica el porque personas que eran tan cercanas al ex presidente que hasta viven bajo su mismo techo, hayan decidido quedarse debajo de su paraguas morado.

Pero también a que peledeísta se la va a ocurrir trasladar su simpatía partidaria, hacia quienes han declarado públicamente que se mantenían en tratos ocultos con la oposición, ejercicio que tiene un solo nombre y se llama TRAICION, y son amenazados por el lider ¨fupuista¨ bajo la consigna de que los van a sacar a todos, ni que se hayan convertido de pronto en un grupo de masoquistas.

