Menor caso Wander dice el pelotero le regaló un vehículo a su mamá, no fue que la vendió

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La menor involucrada en el caso del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, dijo al Ministerio Público que a su madre le habían puesto una demanda supuestamente por venderla, pero que su progenitora no la vendió, que fue él quien decidió regalarle un vehículo.

La menor también dijo, que el pelotero le regaló el vehículo a su madre para arreglar el daño emocional que este le había causado, presuntamente por haberla sacado de la casa de la progenitora sin su consentimiento.

«A mí mamá le pusieron una demanda, no sabemos quién, supuestamente porque ella me vendió. Mi mamá no me vendió, Wander Samuel Franco Aybar quien es mi exnovio, le regaló un vehículo a mi madre, porque él quería arreglar el daño emocional que en un momento le hizo a mi madre al sacarme de casa de mi madre sin el consentimiento de ella una noche, eso pasó el 09 de diciembre del año pasado», detalla el expediente del MP.

Subraya el documento, que la menor expresó que ella cree que la razón por la que dicen que la vendieron, es porque Wander la mandó a buscar con su seguridad a su casa el 02 febrero del pasado año para que me fuera a vivir con él y que su mamá en ese momento estuvo de acuerdo y ella también estuvo de acuerdo en irse, y cuando el pelotero iba a comenzar el clásico mundial, ella volvió de regreso a casa de su madre.

Asimismo, la menor confesó que Wander y ella habían durado 04 meses de novios y llegamos a tener relaciones sexuales varias veces, y que estas no fueron de manera forzosas.

Añadió que su relación con el pelotero terminó más por celos por parte de Wander y porque ya no se entendían.