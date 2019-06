Meneito Jiménez se confiesa listo: “Ganaré por nocaut”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Providence, Estados Unidos. El dominicano Norberto “Meneito” Jimenez confesó que tratará de vencer por la vía del nocaut al inglés Khalid Yafai, a quien enfrentara el sábado por el titulo super mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en esta ciudad.

Sostuvo que no permitirá que la decisión de su victoria quede en manos de los jueces, para que vuelvan a empatar su pelea, como sucedió hace cinco años en Japón, donde el mundo sabe que le ganó a Kohei Kone, en un combate en que estuvo en disputa la faja mundial.

“Tengo una deuda pendiente con mi República Dominicana y la saldaré este sábado, cuando gane la faja mundial”, declaró el boxeador nativo de Villa Duarte durante su participación en la rueda de prensa previo al combate, celebrada este jueves en el Graduate Hotel de esta ciudad.

Jiménez recordó que hace cinco años, cuando disputó la faja mundial en Japón contra el boxeador japones y entonces campeon, Kohei Kono, fue victima de un robo, cuando le empataron la pelea.

“En esta ocasión, la historia será diferente, porque me he preparado para no dejar en manos de los jueces la decisión, voy a ganar por nocaut”, agregó el dominicano.

Expuso que ha visto y analizado las peleas del campeón Yafai y ha podido comprobar que su rival del próximo sábado no es invencible.

“Incluso, en su última pelea contra Israel González lo vi perder, aunque le dieron la victoria”, sostuvo.

“Meneito Jiménez entiende que Yafai no representa ningún peligro en su aspiración de conquistar el titulo mundial el próximo sábado.

“Este es mi gran chance, la gran oportunidad de mi vida y no la voy a desaprovechar”, dijo Jiménez, cuya pelea ante Yafai marcará su debut con la Golden Boy Promotivon de Oscar De la Hoya, con la cual firmó un contrato, conjuntamente con la empresa que le representa, la Shuan Boxing Promotion.

