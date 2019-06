Meneíto Jiménez pelará este sábado por Titulo Mundial AMB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Norberto “Meneíto” Jiménez se confesó listo para su combate del próximo sábado ante el inglés Kalid Yafai, a quien disputará el título súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Meneíto” ya hizo su arribó a Providence, Rhode Island, donde será el combate, procedente desde Miami, donde estableció una base de entrenamientos por más de un mes.

“Prometí a mi República Dominicana que regesaría con el título mundial y estoy listo para cumplir con ese compromiso”, añadió.

El combate representará para “Meneíto” Jiménez su debut con la promotora Golden Boy, junto a la empresa que le representa dominicana que le representa, la Shuan Boxing, que preside Bélgica Peña.

De hecho, Peña salió este miércoles con destino a los Estados Unidos para darle su respaldo el boxeador nativo de Villa Duarte en su aspiración de convertirse en campeón mundial.

“Me he preparado física y mentalmente para ganar este pelea, porque se trata de la oportunidad de mi vida”, añadió Jiménez, un boxeador que tuvo un mal inicio de carrera, tras perder ocho de sus primeras once peleas, pero le dio un giro extraordinario y no ha vuelto a pender ninguno de sus últimas 30 combates, incluida uno por el título mundial, que resultó en un empate.

Su récord actual es de 29 triunfos, con 16 nocauts, ocho derrotas y cuatro empates.Su rival del sábado, el campeón mundial Kalid Yafai, presenta récord invicto de 25-0, con 15 victorias por la vía rápida.

Entrenamiento público. Para este miércoles, Meneíto Jiménez realizará entrenamientos público para la prensa; mañana será la rueda de prensa y el viernes, ceremonia del pesaje.

