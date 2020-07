Mendy López sobre su elección al Pabellón de la Fama: “No lo creía, no lo esperaba”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mendy López fue elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano este lunes, el honor más alto para un atleta criollo en el país.

¿Quién te dio la información, cómo fue el momento?

“William, no. No me han llamado, de hecho, me di cuenta porque la noticia llegó a un chat que tenemos en el equipo de los Gigantes del Cibao los que trabajamos en la gerencia”, dijo López a El Nuevo Diario este lunes en la noche vía telefónica desde Florida.

“Al principio no lo creía, no lo esperaba, pero ya todo el mundo me estaba enviando la captura de pantalla con la información…eso fue al mediodía, pero estoy muy contento y feliz por ser elegido inmortal del deporte dominicano”, narró López, uno de los más grandes jonroneros que tiene Lidom.

Mendy será exaltado el domingo 15 de noviembre del 2020, eso si el COVID-19 lo permite.

“Más que por mí, esto es por mi padre (Mendy López Sr.). Mi papá fue quien me dijo que yo iba a ser pelotero profesional, luego me dijo que yo jugaría para las Águilas Cibaeñas, más tarde (otros años después) me dijo que yo iba a ser un Grandes Ligas…él soñó todo esto”, relata López, de 46 años, y quien firmó con los Reales de Kansas por un bono de 4 mil dólares, gracias a Luís Silverio, scout que lo reclutó.

“Mi papá me proporcionó todo en cuanto al juego de béisbol, mi comportamiento dentro y fuera del juego, el honor es para él, no para mí”, insiste Mendy sobre su padre, uno de los narradores más grandes que ha parido el país. El padres es narrador de las Águilas en radio por varias décadas.

¿Cuándo tu papá supo la noticia, que te dijo?

“Súper bien, papi es un hombre emotivo. Estaba sumamente contento, él vio todo esto, lo sentenció”, reveló.

“Debo decirte William que mi papá también merece ser elegido al Pabellón de la Fama, nadie ha narrado como él, no hablo como padre, hablo como oyente y pelotero…y mira que he visto muchos, pero nadie como papi”, agrega. “Está a otro nivel, no tiene comparación”.

Dio créditos también a su madre América Aude; a Félix Fermín, “mi primer dirigente en Lidom; Bob Herold, en la Rokie League con Kansas, que me hizo creer en mí, ademؘás de Diomedes Castellano, un dirigente de béisbol…se me pueden olvidar nomebres, de verdad”.

¿Cuál es tu meta?

“Seguir aprendiendo, soy un estudioso del béisbol. Quiero ser coach de Grandes Ligas, ya me entrevistaron este año, y lo voy a lograr…también quiero ser dirigente en mi país, en Lidom…es algo que anhelo”, subraya. “Pero, ya tenemos un dirigente con mi equipo, los Gigantes, pienso que más adelante puedo tener la oportunidad, pero repito, ya tenemos un dirigente”.

Cuestionado sobre si le gustaría ser gerente, ya que es asistente de la gerencia de los Gigantes, que la dirige Jesús Mejía fue enfático al decir “soy un hombre de béisbol, si me llaman en un futuro para darme cualquier cargo, dirigente, gerente, si tengo las cualidades acepto el reto…mi vida no ha terminado en el béisbol, apenas comienza”, argumenta.

“No lo he hecho todo, no he hecho nada, ahora como pelotero activo si, pero mi camino es largo”, expuso.

Sus números

Mendy López es poseedor de innumerables récords ofensivos en el béisbol invernal, sobre todo cuando de bateo de largo alcance se trata. Jugó durante 14 temporadas y empujó 231 carreras, anotó 211, pegó 76 dobles, totalizó 375 imparables y logró un average de .257.

El infielder nacido el 15 de octubre de 1973 en Pimentel, San Francisco de Macorís, se retiró con 61 jonrones conectados, la segunda cifra más elevada de la historia, esos jonrones, la gran mayoria fue con las Águilas, aun cuando fue jugador prestado de los Gigantes del Cibao.

Fue en la temporada 2011-2012 cuando arribó a la marca de 61 batazos de buena completa, estableciendo en ese momento un nuevo récord de todos los tiempos que posteriormente fue superado por Juan Francisco.

López fue líder en dobles, slugging y OPS en la temporada 2006-2007 y en la siguiente estación comandó el circuito en carreras impulsadas.

En series semifinales, es el cuarto mejor productor de jonrones con 16 y ocupa el octavo puesto de por vida en slugging entre los bateadores con un mínimo de 250 turnos consumidos.

Pero su mayor dominio llegó en las series finales, instancia en la estableció un récord con la mayor cantidad de cuadrangulares.

Es uno de tres bateadores con al menos cuatro jonrones conectados en una serie final de siete partidos lograda en el 2006-2007, mismo año en que logró un hito con 25 bases alcanzadas.

Otros logros de Mendy en serie final son sus lideratos de slugging y OPS en la final 06-07, los lideratos de por vida en finales en slugging y OPS para bateadores con un mínimo de 100 visitas al plato, con el octavo mejor promedio de bateo de por vida, mientras que sus 9.8 jonrones por cada cien apariciones constituyen el récord en series finales.

López fue figura de relevancia en cuatro de los campeonatos ganados por las Águilas Cibaeñas (2000-2001, 02-03, 06-07 y 07-08). Asistió a dos Series del Caribe y fue campeón en la del 2004 representando a los Tigres del Licey. También asistió en el 2008. En ambas series, promedió .343 de promedio, en 43 turnos al bate.

López jugó siete años en Grandes Ligas, mayormente como jugador suplente con los Reales de Kansas City.

Se desempeñó por diez años en los distintos circuitos menoritarios de los Estados Unidos, conectando 82 jonrones y 391 carreras impulsadas en 2,782 turnos al bate, además de 426 anotadas y 726 imparables, entre ellos 165 dobles.

En el béisbol mexicano de verano disparó 163 cuadrangulares en 673 partidos, actuando con Monterrey, Puebla y Aguacalientes.

Impulsó 562 carreras, anotó 512, dio 749 hits, entre ellos 140 dobles. Tuvo dos campañas con 30 o más tetrabases y en otras cuatro superó la veintena de jonrones.

López tabiém fue coach y dirigente interino de las Estrellas Orientales.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

Anuncios

Relacionado