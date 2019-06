“Men in Black” y “Shaft”, duelo de secuelas en la cartelera estadounidense

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.).- La cartelera estadounidense vivirá este fin de semana un duelo de secuelas con los estrenos de las nuevas entregas de “Men in Black” y “Shaft”, que intentarán aprovechar estos días antes de que el próximo viernes 21 de junio se estrene la esperada cinta animada “Toy Story 4”.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson son los protagonistas de “Men in Black: International”, cinta que, bajo la dirección de F. Gary Gray (“Straight Outta Compton”, 2015), relanza la historia que encabezaron Will Smith y Tommy Lee Jones en “Men in Black” (1997), “Men in Black II” (2002) y “Men in Black 3” (2012).

Mezclando de nuevo comedia y ciencia-ficción, “Men in Black: International” relata una nueva lucha para librar al planeta de las amenazas extraterrestres con la dificultad de que, en esta ocasión, los alienígenas han conseguido infiltrar a uno de sus miembros entre las filas de “los hombres de negro”.

Samuel L. Jackson es la estrella principal de “Shaft”, que da continuación a la serie fílmica iniciada por “Shaft” (1971), un clásico del cine de blaxploitation; y “Shaft” (2000), ya con Jackson al frente y que dirigió el recientemente fallecido John Singleton.

En este nuevo filme, John Shaft (Richard Roundtree), su sobrino John Shaft II (Samuel L. Jackson), y el hijo de este último, el joven John Shaft III (Jessie Usher) unen esfuerzos para tratar de acabar con una red de tráfico de drogas con base en Harlem.

Por su parte, el cineasta de culto Jim Jarmusch (“Broken Flowers”, 2005; “Paterson”, 2016), se rodea en “The Dead Don’t Die” de un elenco de muchos quilates en el que aparecen Bill Murray, Selena Gómez, Adam Driver, Tom Waits, Tilda Swinton, Steve Buscemi o Iggy Pop.

La cinta, que se presentó como una de las grandes apuestas del último Festival de Cannes, es una comedia de zombis con detalles de denuncia social.

Por último, Sienna Miller es la protagonista de “American Woman”, un drama del realizador Jake Scott (“Welcome to the Rileys”, 2010) y en el que también figuran como intérpretes destacados Aaron Paul y Christina Hendricks.

“American Woman” se centra en la búsqueda desesperada de una madre (Miller) después de que su hija desaparezca de casa sin dejar rastro.

