Memo Ochoa sobre actuación con México: “Nos vamos tristes, pero orgullosos”

EL NUEVO DIARIO, LUSAIL.- Guillermo ‘memo’ Ochoa, futbolista de la selección mexicana, afirmó que se va de este Mundial “triste, pero orgulloso y con la cabeza bien alta”.

Ochoa fue de los pocos futbolistas mexicanos en pararse en zona mixta para hablar con los medios después de la dramática eliminación en fase de grupos, la primera en ocho participaciones, tras vencer a Arabia Saudí.

“Estoy obviamente triste, pero orgulloso de mis compañeros, del grupo. Nos vamos con la cabeza en alto. Les dije que se sintieran orgullosos de lo que habían hecho, que levantaran la cabeza, que de entrada no cualquiera puede vivir un mundial. Somos afortunados y privilegiados”, explicó el arquero, que ha vivido aquí su quinto Mundial.

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas. El partido de hoy fue bien jugado y bien competido, el de Polonia igual y el de Argentina… ¿Tuvimos mala suerte? Te diría que la suerte no juega, pero lo que nos complicó fue el segundo gol de polonia a Arabia y el segundo que nos hizo Argentina. Pequeños detalles que te cambian el rumbo”, añadió.

México salió del Mundial después de ganar a Arabia 1-2 y solo necesitaba un gol más para haber accedido a octavos.

“Era lo que habíamos hablado antes del partido, que pasara lo que pasara lo íbamos a dar todo y luchar hasta el final por nuestro país, por México. A mi parecer siento que el equipo compitió en cada partido. En el partido contra Polonia competimos muy bien, en el partido de Argentina… Yo sé que dicen muchos del planteamiento, pero el planteamiento estuvo bien, porque si hubiéramos sacado un 0-0 nos dirían que estuvo muy bien, y una genialidad nos cambió el guion, una genialidad de Messi, encima. Hoy se entregó, corrió, metió, siento que pudimos haber hecho más goles. No estuvimos finos, los fueras de juego, y es una lástima. El equipo se desfondó”.

Sobre el avance de México como selección, con el Mundial de 2026 en el horizonte, Ochoa dijo que no debe juzgarse esto por un resultado.

“Sería un error decir que el ciclo se acabó y empezar de cero. No deberíamos hacerlo. Hay jóvenes que ganaron experiencia, que jugaron su primer Mundial, hay que mantenerlo y guiarlos para el siguiente, que no va a ser sencillo. No se van a jugar eliminatorias, solo la Copa Oro. Va a ser difícil. Ojalá se pueda jugar la Copa Asia, la Copa América. Jugar solo los amistosos no nos va a beneficiar”.

Por último, Ochoa mandó un mensaje a la numerosa afición que acompañó a México en Catar.

“Agradecemos a la afición, porque les queríamos dar una alegría. Hasta hoy solo habían festejado el penalti que paré. Queríamos que festejaran un gol, que un gol en un mundial de tu país es lo más bonito que hay”.

