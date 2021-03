Melton Pineda acusa madre exfuncionario PLD de invadir sus tierras en Barahona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- El periodista Melton Pineda, acusó este miércoles a la madre del exdirector Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en Barahona, Martín Pérez de invadir supuestamente unos terrenos de su propiedad, ubicados en Saladillas, donde tiene dos villas desde el 2004, cuya tierra compró por 33 mil dólares.

Durante una rueda de prensa que convocó en su hotel Guarocuya, el comunicador denunció que la señora Orfelina Jiménez, madre del exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha invadido sus predios usurpando su propiedad.

Pineda enfatizó que la señora Jiménez “no tiene títulos, no tiene un contrato, no tiene ni un papel de baño que ampere su legalidad para invadir mis predios”, de los cuales mostró un manojo de títulos de su inmueble.

Pineda acusó a Jiménez junto a una abogada, a la que no reveló su nombre, de supuestamente falsificar un título, según certificó en Inacif.

“Con estos planteamientos no quiero que se diga que he abusado de una mujer, como se ha pretendido afirmar muchos opinadores, porque yo no compro problemas, sino hago negocios”, sostuvo el excónsul en Sao Paulo, Brasil.

Dijo que se apersonó a la procuraduría fiscal de Barahona y apoderó al procurador fiscal Wellington Matos, de la supuesta invasión que han sufrido sus tierras de parte de Jiménez para someter una instancia el próximo martes 6 de abril.