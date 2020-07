Melissa Matos: una dominicana que representa a RD en el extranjero en mundo del maquillaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La maquillista dominicana radicada en los Estados Unidos, Melissa Matos, estuvo conversando en el programa Novedades de la plataforma El Nuevo Diario TV con la comunicadora Michelle Martínez, sobre su historia, planes y proyectos en el mundo del maquillaje.

Sus inicios

Melissa inicio su pasión por el maquillaje a los 15 años cuando sufrió de un acné severo y por el bullying que le realizaban en el colegio decidió tapárselo, a medida que iba creciendo y el acné iba desapareciendo empezó a ver el maquillaje como algo más que para “tapar imperfecciones”, sino más bien como arte, y empezó a estudiarlo en paralelo con su profesión, y de ambas se graduó. Aunque es licenciada en diseño gráfico, actualmente solo ejercerse el maquillaje y el diseño gráfico lo utiliza para su uso personal.

“Siempre invito a mis seguidores a que más allá del exterior y la belleza, debemos estar siempre preparados, ya que el intelecto se queda y debemos estar preparados para todo. Aunque tener una carrera no te garantiza un trabajo, si te abre muchas puertas”, afirmó Matos.

Celebridades

A sus 25 años de edad Melissa ya ha llegado a trabajar con personalidades y eventos internacionales, tales como: la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina, Francisca Lachapel para la gala de los 50 más bellos de la revista People, La materialista y Alexandra Hatcu con quien ha entablado una amistad de más de 3 años y con quien impartió en el 2019 un master class en la ciudad de Nueva York que estuvo SOLD OUT el VIP, a los 16 minutos de abrir a la venta los tickets de dicho evento.

Melissa agradece el impulso que cada una de ellas le ha dado a su carrera “de cada una de estas figuras me he llevado un poquito conmigo y he aprendido bastante. Gracias a estas experiencias mi carrera tuvo un impulso significativo y gracias a ellas he alcanzado a un público más internacional”.

El MVP Master Class con Alexandra

Las personas presentes se disfrutaron el evento porque más allá de aprender técnicas de maquillaje y de los regalos que los patrocinadores les ofrecieron a las participantes, conocieron un lado mío y de Alexandra que no se ve en las redes.

Fue el evento más grande que ha tenido Melissa hasta la fecha con más de 150 personas y ahí afianzo el apoyo y el seguimiento de su público hacia ella.

Los maquillistas y la pandemia

Al no poder maquillar, ni hacer eventos como los que está acostumbrada, Melissa tuvo que recurrir a lo que son las clases en línea, lo cual admitió que se sorprendió bastante, ya que estaba bastante escéptica con el tema, pues no creía que nadie en este tiempo querría estar maquillándose.

Sin embargo, estuvo totalmente equivocada al ver la cantidad de personas inscribiéndose y con ganas de aprender aun sea a través de la distancia y entendió que de cada situación las personas deben adaptarse y reinventarse.

Al concluir el programa Melissa se definió a sí misma como una persona emprendedora y quien va siempre detrás de cumplir sus sueños y metas.

Por: Benazhir Lami

