Melisa Bonetti una cantante de ópera dominicana que escucha y baila Dembow, merengue y salsa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Mezzo soprano dominicana- estadounidense, Melisa Bonetti de padres dominicanos, expresó que a pesar de haber nacido en Estados Unidos y viajar por diferentes países europeo cantando ópera, su sentimiento y orgullo dominicano van donde quiera, dice que no olvida nunca sus raíces.

Destacó que a pesar de que la ópera es su pasión y por lo que vive hoy en día, siempre ha estado abierta a escuchar diferentes géneros musicales como el dembow, merengue, bachata y hasta salsa, dice que lo latina lo lleva en el corazón.

“Mi mama se sorprende, duró muchos meses viajando y trabajando con personas extranjeras y hablando en diferentes idiomas, menos el español, no hay un solo dominicano, y cuando regreso a casa con mi familia, mi madre me dice, muchacha, pero tú vienes cada día más dominicanizada, dijo Bonetti.

La artista indicó que a los 4 años de edad, su progenitora la escuchó cantando en el patio de la casa una canción de Disney y fue en ese momento, que descubrió que Melissa sería grande, y su voz llegaría a importantes escenarios internacionales para transmitir con su voz amor, felicidad y paz.

Señaló que su formación profesional inició en Estados Unidos: La Escuela La Guardia de presentaciones y artes, también estudio en Queens College Aaron Copland School of Music, Bachelors, Master en el Conservatorio de música de la Universidad de Cincinnati. Melisa Bonetti, domina una maravillosa presencia en la voz media baja pero también se eleva fácilmente hacia el cielo.

La cantante expresó que está comprometida con la importancia de la igualdad y la diversidad dentro del mundo artístico, creando una mini serie de recitales virtuales, cada uno de los cuales apoya a una organización diferente de educación musical en comunidades minoritarias y presenta en gran medida el repertorio hispano.

La temporada más reciente de Melisa incluyó a Olga Olsen en Street Scene y Zerlina en Don Giovanni.- “Melisa Bonetti como la campesina Zerlina se destaca, vocalmente y en su caracterización carismática” – Richmond Times , y en nuevos trabajos como Eva en An American Dream , Johanna en Breaking y Autumn in Service Provider , todos con Virginia Opera. Dijo que revisó el papel de Tyler en Three Way con Shreveport Opera, que estrenó con Nashville Opera y American Opera Projects, este último en la Academia de Música de Brooklyn, y cantó en la grabación del elenco

