Meliá suma esfuerzos con “Wellness for Cancer” a favor del bienestar personal

Los hoteles de Meliá en México y República Dominicana recibieron la certificación por parte de “Wellness for Cancer” para capacitar al personal de sus spas y terapeutas con el fin de proporcionar servicios de bienestar personalizados a personas que tienen o han tenido cáncer

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia dentro de las tendencias wellness, mediante su programa de bienestar Yhi Spa, Grupo Meliá ha decidido formar parte de la iniciativa internacional de “Wellness for Cancer”, la cual pretende crear un puente con la comunidad médica con el fin de facilitar el autocuidado y ofrecer mejores opciones de estilo de vida para personas que han sido afectadas por este padecimiento.

La certificación se llevó recientemente de la mano de “Wellness for Cancer” con el objetivo de educar al personal a través de un programa desarrollado en conjunto con oncólogos, médicos integrales y otros especialistas en bienestar iniciando la primera formación en Paradisus Cancún a su equipo de Gerentes y formadoras Yhi Spa de México y República Dominicana, así como a sus equipos del Caribe Mexicano.

A través de esta certificación, Grupo Meliá busca ofrecer la posibilidad de ayudar a sus huéspedes a reconectarse consigo mismos, aprender a calmar sus cuerpos y a nutrirse mediante un servicio personalizado que se adapta a cada una de sus necesidades sin importar su condición y sin ser un tratamiento médico. La finalidad es crear un espacio seguro de relajación para todos. De esta forma, los terapeutas asignados realizan una consulta antes de empezar. Dependiendo del estado de salud del cliente, se hacen los ajustes necesarios para otorgar un tratamiento cómodo y seguro para cada uno de sus huéspedes.

“La certificación de Wellness for Cancer no solo suma el apoyo que podamos dar a los clientes que padecen este difícil momento en sus vidas, sino que también suma a la capacidad técnica de la terapeuta con un enfoque más consciente del poder que tienen sus manos de curar a nivel personal y profesional”, comentó Arabelle del Pilar Rosario, Directora de Spa y Wellness de Meliá Hotels International en República Dominicana. “Debemos responsabilizarnos de nuestro papel en la creación de un espacio cómodo y seguro para que nuestros clientes reduzcan su estrés y encuentren la paz interior”, concluyó Luis Ramirez, Director de Spa y Wellness de Meliá Hotels International en México.

Grupo Meliá está comprometido en acciones que generen prosperidad y desarrollo social en las comunidades donde están presentes. Es por ello que, a partir de esta certificación, se buscará colaborar con asociaciones de lucha contra el cáncer de mama en donde los terapeutas certificados puedan aplicar todo lo aprendido y ofrecer sus servicios de bienestar personalizado a las personas que se encuentren recibiendo tratamiento.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 380 hoteles (en cartera y en proyecto) en más de 40 países, bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá. El Grupo es una de las empresas líderes en hoteles resort a nivel mundial, al tiempo que aprovecha su experiencia para consolidar el creciente segmento del mercado urbano de ocio. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sostenible de España y Europa en 2020, según la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de SAM. Además, ha ocupado el séptimo puesto en la lista de las 100 empresas con gestión más sostenible del mundo (y la primera empresa de viajes) del Wall Street Journal y es la única empresa de viajes española incluida en la lista de “Europe’s Climate Leaders 2021” del Financial Times. Meliá Hotels International también está incluida en el índice bursátil español IBEX 35 y es la hotelera española líder en Reputación Corporativa (Ranking Merco). Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Acerca de Wellness for Cancer:

Wellness for Cancer es una organización benéfica creada para facilitar el autocuidado y mejorar las opciones de estilo de vida de las personas afectadas por el cáncer. La organización también forma a los spas sobre cómo proporcionar servicios de bienestar personalizados a las personas afectadas por el cáncer, reconociendo la necesidad de bienestar para todos. La capacitación se basa en el plan de estudios y los estándares establecidos por la “Society for Oncology Massage” localizada en Auburn, Maine en los EEUU y adoptados a nivel mundial.

