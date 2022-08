Meliá Punta Cana Beach realizará programa de Hydra-Wellness

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Motivados en continuar fortaleciendo el estilo Wellness en la República Dominicana a través de actividades que permitan vivir experiencias creadas para motivar y potenciar la relajación espiritual, mental y corporal, el hotel Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort for Adults Only, anunció las actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes de agosto como parte del Wellness Inclusive.

Con una agenda de iniciativas enfocadas en el agua, este mes se realizará el Hydra-Wellness, una experiencia de bienestar diseñada para disfrutar del verano con un exclusivo y vigorizante programa de hidroterapia. Este incluye pole fitness, paddle yoga, surf y board; wáter jumping, aqua spinning, water yoga (Woga), aqua aerobics y pilates, así como ritual de agua.

Las reservas se pueden realizar a través de melia.com o con los agentes de viaje, para disfrutar de un mundo de bienestar con todo incluido. Además, por medio del correo reyes.guzmand@melia.com.

Como parte de esta iniciativa, Meliá Punta Cana resalta la importancia de ofrecer a sus huéspedes la oportunidad de relajarse, desconectarse y recargar sus energías durante su estadía, a través de cinco espacios de bienestar que combinan favorablemente la experiencia, tales como el social, sensorial, silencio, culinario y personal.

Meliá Punta Cana Beach ofrece desde terapias, tratamientos especiales y relajación en su YHI Spa con un enfoque sostenible, confort en sus suites de bienestar The Level Wellness Suites by Stay Well; programa especial diario de actividades de bienestar para todos sus huéspedes; amplia gastronomía; espacios de silencio para encontrarte; excelentes servicios y altos estándares; amplia y hermosa área de playa, excelentes facilidades y hermosas locaciones rodeadas de jardines y lagos.

