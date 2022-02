Meliá Punta Cana Beach anuncia calendario de eventos de Bienestar para el 2022

Comparte esta noticia

El hotel de concepto Wellness Inclusive iniciará su programa de actividades con “Sanación Cuerpo & Alma”, del 17 al 20 de Febrero

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Enfocados en promover y fortalecer el estilo wellness en la República Dominicana, el hotel Meliá Punta Cana Beach se fortalece en el país como el único en el país en desarrollar este concepto, el cual se caracteriza por ser especial y vital en la creación de experiencias diseñadas para potenciar la relajación mental, corporal y espiritual.

Como parte de esta iniciativa, el Meliá Punta Cana Beach resalta la importancia de ofrecer a sus huéspedes la oportunidad de relajarse, desconectarse y recargar sus energías durante su estadía, a través de cinco espacios de bienestar que combinan favorablemente la experiencia, tales como el social, sensorial, silencio, culinario y personal.

Es por ello que ha desarrollado un “Calendario de Bienestar”, el cual abarca una programación que incluye un evento especial con una temática específica cada mes, siendo la de febrero “Sanación Cuerpo & Alma”, con diferentes tipos de yoga, taller de mixología saludable con jugos detox, meditación con sonidos curativos, taller de reflexología y limpieza y relajación con barro, del 17 al 20 de febrero.

Asimismo, del 27 al 30 de marzo el calendario se desarrollará con “Fitness & Bienestar”, con pilates, campo de obstáculos, paddle fitness, jumping fitness y aqua fitness.

“Meliá Punta Cana Beach se ha inspirado en una Experiencia Wellbeing 360 que ofrece un equilibrio saludable entre los niveles mental, físico y emocional, dando como resultado un estado de bienestar general para crear el Concepto Wellness Inclusive que incluye una serie de experiencias diseñadas alrededor de sus cinco espacios; pueden contactarnos a nuestro Departamento de Reservaciones a los correos PUJClusterReservaciones@melia.com, reyes.guzman@melia.com, en la página web melia.com o del teléfono 809-688-5000”, explicó Reyes Guzmán, Wellness Sales Director.

Explicó que el Meliá Punta Cana Beach ofrece desde terapias, tratamientos especiales y relajación en su YHI Spa con un enfoque sostenible, confort en sus suites de bienestar The Level Wellness Suites by Stay Well; programa especial diario de actividades de bienestar para todos sus huéspedes; amplia gastronomía; espacios de silencio para encontrarte; excelentes servicios y altos estándares; amplia y hermosa área de playa, excelentes facilidades y hermosas locaciones rodeadas de jardines y lagos.

Además del amplio programa semana de actividades de bienestar como tours en bicicletas, campo de obstáculos, yoga, woga, paddle yoga, pole fitness, zumba, stretching, clases de baile, aqua spinning, aqua aerobic, clases de pintura, entre otras, también se ofrece un variado programa de entretenimiento nocturno.

El calendario incluye Bienestar Creativo del 17 – 20 de abril; Spa & Bienestar del 26-29 de mayo; Día Internacional de Yoga & Mindfulness del 19-22 de junio, Salud & Bienestar, del 21 – 24 de julio; Hydra Wellness del 25 – 28 de agosto; Fin de Semana Mundial de Bienestar del 15-18 de septiembre, y Limpieza de Energía en Luna Llena del 7- 10 de oct

Relacionado