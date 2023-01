Meliá Hotels International y Falcon’s Beyond inauguran Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Grupo Meliá en la República Dominicana anunció este martes la apertura del Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, una obra que en una primera etapa cuenta con un financiamiento de unos 52 millones de dólares, otorgados por el Banco Popular Dominicano.

Se trata del primer complejo turístico que abre bajo la nueva marca basada en el ocio y el entretenimiento, Falcon’s Resorts by Meliá que ofrece una experiencia hotelera única de “resortainment”.

El grupo empresarial informó que en la segunda etapa del megaproyecto se invertirán 80 millones de dólares, también financiado por el Banco Popular.

Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, un complejo de cinco estrellas todo incluido situado en la icónica playa de Bávaro de la República Dominicana, es una transformación en varias fases de dos establecimientos Meliá existentes, Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá, que comprenden 622 habitaciones. La primera fase se ha rebautizado como Paradisus Grand Cana e incluye 432 suites de lujo, tres piscinas, nueve restaurantes especializados y un spa y gimnasio de primera categoría.

La segunda fase, el cambio de marca de Garden Suites by Meliá, incluirá 190 habitaciones, que estarán terminadas a finales de 2023. Integrando la belleza del paisaje caribeño, las zonas comunes están llenas de luz natural y han sido diseñadas para inspirar una diversión sofisticada y llena de vida que complemente la marcada personalidad del establecimiento.

“Es un verdadero honor dar la bienvenida a los huéspedes al primer establecimiento Falcon’s Resort by Meliá en la hermosa Punta Cana”, dijo André Gerondeau, COO de Meliá Hotels International. “Meliá tiene un gran vínculo con la República Dominicana, donde abrimos nuestro primer establecimiento en Punta Cana hace más de 30 años. El desarrollo de Falcon’s Resort by Meliá añadirá un nuevo nivel de diversión informal, sofisticada y llena de sorpresas a la experiencia vacacional tradicional.”

Beyond Suites

Diseñadas para todo tipo de viajeros, las suites del establecimiento tienen entre 74 y 277 metros cuadrados, con amplias zonas de estar, balcones privados amueblados y terrazas con espectaculares vistas al jardín o a la piscina principal. Las espaciosas suites cuentan con una zona de comedor y barra de bar para disfrutar de un cóctel o un café por la mañana y una sala de estar equipada con una smart TV y cómodos asientos. Los huéspedes del complejo que reserven una suite estándar recibirán un pase de 1 uso para Katmandú Park, por huésped.

Los huéspedes también pueden disfrutar de la experiencia Beyond Suite, que les ofrece una habitación superior y ventajas exclusivas para mejorar su estancia. Las mismas incluyen un Beyond Concierge personal, reserva prioritaria de actividades y restaurantes, servicio de descubierta personalizado, una cena junto a la Beyond Pool (una por estancia) y una entrada de varios días a Katmandú Park. Con esta mejora, los huéspedes también pueden seleccionar una variedad de categorías de alojamiento, incluyendo suites swim-up con una relajante bañera hidromasaje en su terraza privada.

Gastronomía Internacional y un Elegante Spa

Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana ofrecerá una amplia gama de cocina internacional a través de nueve conceptos de restauración. Los comensales pueden disfrutar de experiencias culinarias asiáticas, latinas, mediterráneas y caribeñas elaboradas con ingredientes locales. Asimismo, los bares del complejo ofrecen licores y vinos de primera calidad.

Los viajeros más exigentes pueden darse un capricho con los servicios y tratamientos del MAIA Signature Spa by Natura Bissé. Marcando tendencia en la combinación de innovadoras técnicas vanguardistas y terapias tradicionales, MAIA Signature Spa proporciona paz, serenidad y relajación total.

El primer parque temático del Caribe: Nace el Resortainment

Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana forma parte de un nuevo destino de entretenimiento valorado en 350 millones de dólares llamado Falcon’s Beyond Destinations que contará con tres experiencias diferenciadas para los huéspedes: el resort, un nuevo parque temático y un centro comercial, gastronómico y de entretenimiento llamado Falcon’s Central. A través de la oferta de “resortainment” del establecimiento, los huéspedes pueden complementar sus vacaciones de playa en el Caribe con una experiencia de parque temático en el nuevo Katmandú Park | Punta Cana.

El vanguardista Katmandu Park | Punta Cana transportará a los visitantes a través de experiencias narrativas inmersivas, que incluirán cuatro carpas de atracciones en las que se utilizarán varias tecnologías patentadas nunca antes vistas. Otras atracciones incluyen 36 hoyos de minigolf, un circuito de cuerdas al aire libre y un carrusel temático de Katmandu, entre otras.

“Estamos encantados de traer experiencias únicas de “resortainment” al Caribe con la apertura de Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana y Katmandu Park | Punta Cana”, apuntó Cecil D. Magpuri, CEO de Falcon’s Beyond. “Nuestro distintivo concepto de parque temático compacto y de gran experiencia ofrece a nuestros huéspedes acceso a innovadoras tecnologías de atracciones, experiencias inmersivas y otros entretenimientos diurnos y nocturnos. Esta combinación da lugar a una extraordinaria escapada a la playa con un sinfín de emociones y aventuras para familias, grupos, parejas y viajeros de todas las edades.”

La innovadora tecnología BeyondME™

A principios de 2023, los huéspedes del complejo también podrán acceder a BeyondME™, una nueva plataforma de fidelización de fans y juegos en línea que permitirá a personas de todas las edades conectarse, personalizar y recibir recompensas por su participación en experiencias digitales y reales. La tecnología inteligente para llevar puesta BeyondME proporciona acceso a las habitaciones, a las atracciones de Katmandu Park | Punta Cana, a los pases del parque y a los perfiles individuales, y permite a los huéspedes realizar transacciones sin efectivo e interactuar con diversas atracciones y puntos de contacto inmersivos en todos los establecimientos.

BeyondME anima a los jugadores a ganar puntos “experience points”, denominados XP, participando en diversas experiencias del mundo real en el complejo hotelero, el parque, Falcon’s Central y experiencias virtuales en la aplicación web BeyondME, y jugando a juegos en línea compatibles con BeyondME. Los puntos XP pueden canjearse por diversos descuentos y mejoras o upgrades. Los miembros de MeliáRewards pronto podrán vincular su cuenta para desbloquear niveles de estatus BeyondME superiores y convertir los puntos MeliaRewards en XP. Los huéspedes que se alojen en una Beyond Suite recibirán puntos XP adicionales y un estatus de nivel superior durante su estancia.

“Este nuevo tipo de experiencia “resortainment” cambiará el concepto que tenemos de las vacaciones tradicionales en la playa”, afirma Scott Demerau, Presidente Ejecutivo de Falcon’s Beyond. “Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana y Katmandu Park | Punta Cana redefinen la experiencia turística en la República Dominicana. Estamos encantados de asociarnos con Meliá Hotels International para dar vida a este destino de ocio”.

Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana también cuenta con dos ofertas para niños: Habitat Club y BLAST! Waterpark. Habitat Club es un club infantil moderno y espacioso que anima a niños de múltiples edades a explorar sus múltiples curiosidades mediante programas de actividades creativas. Y el parque acuático BLAST! Waterpark, brinda a los niños la posibilidad de disfrutar de múltiples atracciones y toboganes para refrescarse del calor caribeño.

Meliá y Falcon’s desarrollarán múltiples establecimientos Falcon’s Beyond Destination en todo el mundo en los próximos años, incluidos destinos como Tenerife (Islas Canarias) y México.

Las tarifas de apertura de Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana comienzan en 420 dólares por noche para habitaciones estándar y 700 dólares por noche para Beyond Suites, con todo incluido en ocupación doble.

El 12 de julio de 2022, Falcon’s Beyond anunció sus planes de convertirse en una empresa cotizada en el Nasdaq mediante un acuerdo definitivo de fusión con FAST Acquisition Corp. II (NYSE: FZT), una empresa de adquisiciones con fines especiales fundada por Doug Jacob y dirigida por Sandy Beall. Tras el cierre de la operación, la nueva empresa combinada se denominará “Falcon’s Beyond Global, Inc.” y se espera que cotice en el Nasdaq con el símbolo “FBYD”. La web de Falcon’s ofrece más información sobre esta transacción en su sección de Relaciones con Inversores.

Sobre Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 380 hoteles (en cartera y proyecto) en más de 40 países, bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Falcon’s Resorts by Meliá, además de una amplia cartera de hoteles afiliados bajo la red “Affiliated by Meliá”.

El Grupo es una de las empresas hoteleras vacacionales a nivel mundial, experiencia que le está ayudando a consolidar el creciente segmento del mercado urbano inspirado en el ocio. Su apuesta por el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sostenible de España y Europa, según la última S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Silver Class).

También ha ocupado el séptimo lugar en la lista del Wall Street Journal de las 100 empresas gestionadas de forma más sostenible del mundo (y la compañía de viajes líder) y es la única empresa de viajes española incluida en la lista de «Líderes climáticos de Europa 2021» del Financial Times. Meliá Hotels International también está incluida en el mercado de valores español del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Sobre Falcon’s Beyond

Con sede en Orlando, Florida, Falcon’s Beyond es una empresa de desarrollo de entretenimiento experiencial totalmente integrada y de primer nivel que se centra en el modelo 360° IP Expander. La empresa lleva su propia propiedad intelectual y la de sus socios a mercados de todo el mundo a través de parques temáticos, complejos turísticos, atracciones, tecnologías patentadas, largometrajes, series, productos de consumo, licencias y mucho más. La empresa ha ganado numerosos premios de diseño y prestado servicios de diseño en 27 países de todo el mundo, haciendo realidad mundos imaginarios.

Relacionado