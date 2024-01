Meliá Hotels International designa a Smarlin Adriano Jiménez Sánchez como Director Comercial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Meliá Hotels International anunció el nombramiento de Smarlin Adriano Jiménez Sánchez, como su nuevo Director Comercial para República Dominicana, quien liderará la estrategia comercial de las más de 2,500 habitaciones que posee la cadena Meliá en la República Dominicana, bajo las marcas Paradisus by Meliá y Meliá Hotels & Resorts.

Jiménez Sánchez cuenta con 15 años de experiencia en gestión comercial en la industria hotelera, es multilingüe, enfocado en resultados, con alto nivel de relaciones interpersonales, así como un perfecto conocimiento del mercado y el marketing operacional.

Con una Licenciatura en Administración Hotelera, Concentración: Mercadeo Hotelero, Summa Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y varios diplomados y especialidades entre ellos de Competencias Gerenciales, Calidad, Marketing, Finanzas y Recursos Humanos, Smarlin ha desarrollado una exitosa carrera laboral, ocupando diferentes posiciones de responsabilidad en la operación de hoteles de la República Dominicana que le han permitido adquirir gran destreza en el sector de las ventas y el marketing.

Markus Haack, responsable comercial de la cadena hotelera para la Región Américas, indicó que en Meliá Hotels International se sienten encantados de anunciar este nuevo nombramiento, que servirá para seguir impulsando el liderazgo y expansión de la cadena en el destino.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de diez marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá, y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible del mundo en 2022 según el Corporate Sustainability Assesment de S&P Global, además de ser marca “Top Employer 2023” en España, República Dominicana, México, Italia y Alemania. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com.

Relacionado