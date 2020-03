Meliá Hotels designa Santiago Rivera como Director General

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Meliá Hotels International se complace en anunciar el nombramiento de Santiago Rivera como Director General de Área de los hoteles de MHI en la República Dominicana. En su nuevo cargo, Rivera no sólo dirigirá los resorts de la República Dominicana, sino también otros negocios de Meliá como los casinos, el campo de golf y las operaciones del club de vacaciones. En esta posición única, Rivera supervisará los hoteles Meliá Punta Cana Beach Resort, Meliá Caribe Beach Resort, Paradisus Punta Cana Resort, Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort y The Grand Reserve at Paradisus Palma Real. Rivera, con esta mayor responsabilidad, continuará impulsando la fuerte presencia de Meliá Hotels International en la región.

De su anterior cargo como Director General de Meliá Caribe Beach y Meliá Punta Cana Beach, Rivera lleva casi dos décadas de experiencia y liderazgo en el campo de la hospitalidad a su nuevo puesto como Director General de Área en la República Dominicana. Santiago Rivera se unió al equipo de Meliá en 1999 y desde entonces ha continuado su ascenso dentro de la empresa, trabajando en otros resorts turísticos como Paradisus Cancún, Meliá Benidorm, Hotel Gran Meliá Shanghai y Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda.

«Como miembro de la familia Meliá durante más de 20 años, es un placer nombrar a Santiago Rivera para este puesto», ha declarado Philippe Cassis, Vicepresidente de Meliá Hotels International para las Américas. «Su amplio conocimiento en el campo de la hospitalidad hará posible el crecimiento y éxito continuado de la empresa a medida que marcas como Paradisus y Meliá continúen expandiéndose en el Caribe».

Rivera se graduó en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en España, y comenzó su carrera en hostelería con Meliá Hotels International cuando se unió al equipo del Hotel Confort Los Galeones. Rivera ha trabajado en hoteles en África, Europa, Asia y América, y a lo largo de su carrera ha podido sumergirse plenamente en las culturas y estilos de dirección hotelera de cada región, lo que le ha proporcionado una sólida formación internacional. Su profundo entendimiento de la hostelería combinado con sus sobresalientes habilidades de liderazgo interpersonal lo convierten en un valioso activo para este nuevo puesto.

