Melendi, su primera vez compartiendo en RD historias y anécdotas con cada canción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – No se sabe si fue destino o casualidad, pero el cantautor español Ramón Melendi Espina, mejor conocido como Melendi vivió una noche inolvidable, una noche que tendrá por siempre presente entre sus más gratificantes recuerdos, porque por primera vez cantó ante un público que lo esperaba por ansias.

Este importante artista nunca imaginó el éxito que la vida le tenía preparada, pero no como futbolista sino como cantante, llegando a tocar el alma de la gente y contando historias reales usando como remitente del mensaje su voz única y agradable. Y es que dejó el fútbol a inicios de 2001, decidiendo encaminar sus primeros pasos como músico, formando parte de una banda creada con sus amigos de nombre «El bosque de Sherwood».

SD Concerts del productor artístico Saymon Díaz, cumplieron el sueño de miles de fanáticos dominicanos quienes se dieron cita al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, que se convirtió en un gran escenario lleno a capacidad, donde “dos extraños bailaron bajo la luna”, y entre canciones revivir lo mejor de su extenso repertorio.

“Likes y Cicatrices”, es la gira con la cual Melendi visitó el país sin imaginarse que al pisar esta tierra se iba a encontrar con una tremenda fanaticada que les da calor a sus temas, teniendo más de dos horas compartiendo anécdotas de cada una de sus composiciones y demostrando su rebosante y notoria emoción a cada momento.

“Primera vez aquí y que recibimiento… De bien nacido es ser agradecido y lo primero es decirles: muchas gracias por la increíble elección que han tenido hoy martes, venir a ver a Melendi. Muchas gracias dominicano de bien y con criterio”, manifestó el artista en sus primeras intervenciones.

La piel se erizaba al ritmo de cada canción, iniciando su repertorio con temas como “De pequeño fue el coco”, narró la historia de como deja de ser un triste “Violinista en tu tejado”, “Caminando por la vida”, “Mírame”, “Como una vela”, “Sin remitente”, entre otros importantes.

Sin importar las veces que se tuvo que cambiar el micrófono por situaciones en el sonido, el artista presentó un excelente dominio en el escenario, y es que sostuvo una lineal conexión con el público toda la noche sintiéndose como si se estuviera en una conversación íntima donde solo faltó una copa de vino.

Las historias contadas, más allá de su música, fueron siempre la antesala de los temas, explicando en cada momento de donde emanaba su musa para escribir cada texto de sus exquisitas canciones, y en un desliz sin pausa, pero sin prisa, entró “Caminando por la vida”.

“Hay cosas que, si mejoro, pero hay muchas que no hay manera. No consigo alinear lo que pienso con lo que siento, con lo que luego hago. Entonces, yo que he hecho es buscar una religión que se adapte a mí, y me hecho discípulo de la ilusticima religión de los idiotas”, siguió Melendi sorprendiendo a un público eufórico toda la noche.

Una banda musical de alrededor de 10 músicos lo acompañaron en el escenario, donde pudo seguir cantando su repertorio, conformada por guitarra, piano, bajo, batería, corista y otros instrumentos.

El amor y el desamor fueron testigos de una noche única al hacer un repaso por composiciones que llenaron de nostalgia a los presentes, una de esta fue la historia de Pablo, causante e inspirador de que Melendi haya cumplido “La promesa”.

“Tu jardín con enanitos”, “Canción de Amor Caducado”, “Un alumno más”, y “Cheque al portamor”, fueron también tocados.

Su sencillo hasta ahora con más visitas en sus plataformas digitales y con el cual el cantautor reafirmó que sus fanáticos dominicanos están enamorados de sus canciones fue “Destino o casualidad”, una colaboración con el dúo estadounidense Ha*Ash de 2017, cuyo vídeo fue rodado y grabado en Nueva York, Estados Unidos, y canción que logró disco de platino en México y España,​ y el disco de oro en Estados Unidos.

El tour “Likes y cicatrices”, nace del undécimo álbum de estudio del cantautor español Melendi. Su lanzamiento se produjo el 5 de noviembre de 2021 y con este ha podido recorrer importantes ciudades de España y América Latina.

