Melanio Paredes: Gobierno debe establecer con tiempo estrategias de educación en escuelas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que los desaciertos en materia educativa en el inicio del año escolar son una muestra de la improvisación y deficiencias del Gobierno en este renglón.

Explicó que las autoridades deben establecer con tiempo suficiente cuál va a ser el curso de las estrategias que se van a implementar para poder mejorar aquellas deficiencias que los alumnos no pudieron superar en el curso del año anterior, partiendo de una evaluación del año pasado.

“Son las autoridades en definitiva las que tienen que planificar y ejecutar una política que, como la educativa, no permite ningún tipo de improvisación”, aseguró Paredes en una intervención por el canal de YouTube PLD en Línea.

Dijo que el gobierno del PRM quiere alegar, para evadir su responsabilidad frente a los dominicanos y dominicanas y la educación, como un derecho fundamental de los niños y niñas, que el 4% se despilfarró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero ellos no dicen lo que hicieron en estos últimos dos años: “No evaluaron, no pueden indicar en que hubo o no despilfarro; sencillamente, se dedicaron a entregar el dinero del 4% en alquiler de espacios de televisión, en una supuesta compra de equipos de tecnologías para los estudiantes que todavía, según las informaciones que hemos recibido, no han sido entregados”, sostuvo Paredes.

Indicó que el actual gobierno, en dos años, en lugar de re direccionar lo que entendían que estaba mal en educación, invitaron el día del discurso del funcionario responsable de la comunicación del Gobierno a un grupo de la sociedad civil con la que han vivido congraciándose, para decirles que presentaran proyectos en los cuales ejecutar lo que, por su incompetencia, no pudieron ejecutar en este año.

“Qué barbaridad. La responsabilidad de planificar y propiciar las políticas públicas educativas es del Estado” recordó el ex Ministro de Educación.

Recordó que los sectores sociales firmantes con los partidos políticos del Pacto Educativo son para la veeduría social.

Recordó también que muchos de esos grupos invitados al Palacio, participaron activamente en la demanda de 4 % del PIB para la Educación.

Melanio Paredes que tienen que contratar a tiempo a los profesores para que los alumnos y alumnas tengan quien los atienda al momento de iniciar el periodo de docencia.

“Es que el gobierno que con suficiente tiempo siempre debe tener listos los sanitarios, mobiliario disponible y las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar el acto de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas”, concluyó Melanio Paredes su intervención, reseñada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

