Melanio Paredes dice que llamado a las aulas escolares no se ponderó lo suficiente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró este lunes que el llamado a la vuelta a las aulas de los escolares no se ponderó lo suficiente, haciéndolo en un momento crítico de la pandemia COVID-19 para el país, y mediados por presiones corporativas, sobre todo del sector privado.

Manifestó que el Gobierno llamó a la presencialidad en el peor momento de la pandemia, cuando el país estaba afectado por un rebrote con varias cepas en circulación que tienen mayor capacidad de multiplicación y de contagio.

Expresó que lo más importante en esta etapa era evaluar los resultados de la modalidad a distancia, corregir las lagunas que hayan quedado de dicho modelo y prepararse para iniciar el próximo año escolar con la presencialidad, no ponerse a improvisar en estos momentos, como ha sucedió.

Al ser cuestionado en el programa Matinal 5 sobre un informe en torno a la deserción de 200 mil estudiantes del sistema educativo dominicano, Melanio Paredes dijo que no conoce en detalle el informe, pero que era previsible que eso ocurriera, porque la educación presencial es la que asegura de alguna manera la atención de los niños, niñas y jóvenes en el proceso educativo.

Indicó que la intervención del maestro o docente es clave en la educación presencial, lo que no ocurre en la modalidad virtual, porque los estudiantes tienen distintas vías de distracción, además muchas veces los padres no están en la casa o alguien que pueda asegurarse de que estén concentrados en su proceso educativo.

“La deserción escolar es uno de los factores que define la eficiencia interna de un sistema educativo. Es lamentable porque en los últimos años con los programas de asistencia estudiantil y la construcción de nuevas aulas la asistencia de los estudiantes era de un 95%”, precisó Melanio Paredes en declaración es reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

En tal sentido, expresó que durante los gobiernos del PLD, República Dominicana se mantuvo como uno de los países de la región con mayor cobertura de asistencia escolar.

No obstante, lo más importante en estos momentos es no interrumpir el ciclo escolar, para garantizar que niños y jóvenes estén concentrados de alguna manera en su educación, para que no fueran conquistados por otras actividades lesivas a su etapa de crecimiento.

Por otro lado, Melanio Paredes, exministro de Educación, consideró que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) debe enfocarse en su rol, no oponiéndose a todo, sino planteando sus puntos de vistas con argumentos y sin abandonar los escenarios de tomas de decisión.

“Lo importante es sustentar sus argumentos para no querer volver a la presencialidad en estos momentos: ¿están vacunados todos los maestros, hay condiciones físicas en los centros, hay servicios básicos garantizados, cómo será el acercamiento con los alumnos, sin que implique peligro para ambos?”, enfatizó.

Reiteró que la gestión del PLD en educación dejó un modelo de educación virtual, semipresencial y presencial donde fuera pertinente elaborado, pero que fue descartado por las actuales autoridades.

Dijo que como miembro del Comité Político del PLD sugerirá una evaluación del modelo educativo actual, para valorar los resultados y poder plantear al gobierno de turno soluciones que permitan al sistema educativo volver a la modalidad presencial.

