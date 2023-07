Melanio Paredes dice PLD tiene todo preparado para la «Marcha de la Esperanza»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que esa organización tiene todo preparado para la marcha que se realizará este sábado 8 de julio, acompañando al pueblo dominicano y que encabezará el candidato presidencial Abel Martínez.

Señaló que el PLD es el único partido que hoy tiene todas sus estructuras aceitadas y por eso el éxito en la inscripción de precandidatos, donde se inscribieron más de cuatro mil dirigentes a diferentes posiciones electivas.

En cuanto al paso de dirigentes hacia otras organizaciones políticas dijo que quienes comenzaron esta práctica hoy están sintiendo los estragos de esa desleal acción, tipificada bajo el delito de transfuguismo.

«Ya comenzamos por un caso, el senador de La Romana. Entonces, el Gobierno, de cazador, ha pasado a ser cazado, porque la ofensiva que había era de cooptación de dirigentes, alcaldes, funcionarios de la oposición y de buenas a primeras nos encontramos con que un senador actual activo deja su parcela en el gobierno y se va a su antigua madriguera», afirmó Paredes.

Sostuvo que lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en política no es bueno, señaló a los periodistas del programa Análisis Panorama Político, de la emisora Rumba.

«Esta horizontalización de las ideologías, donde se cruzan pasa de una parcela a otra y no pasa nada, me recuerda cuando Bosch decía que teníamos que ser ‘un partido único en América’, que tenía que diferenciarse de los demás porque nosotros no teníamos abolengo, ni veníamos de oligarquía ni de las grandes familias, para que el pueblo se pudiera fijar en nosotros y elegirnos en posiciones», recordó.

Dijo que el PLD mantiene ese pudor y ese apego a los principios que les dieron origen.

«El PLD sigue vivo y vigente. Nuestros procesos son metódicos y normados. Además, hay un legado material e institucional que está ahí, ese legado del PLD, la escuela que constituimos como tal y ese esfuerzo que hicimos ahora está aún vigente», destacó el político.

Sobre el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, Paredes señaló que es el más nuevo de los candidatos que aspiran a esa posición y con un alto nivel de preparación, experiencia política y de manejo del Estado.

Relacionado