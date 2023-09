Melanio Paredes dice Gobierno ha tomado decisiones “exageradas” que exacerban sentimiento del dominicano 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, consideró este lunes que las medidas tomadas por el Gobierno dominicano para contrarrestar la construcción del canal con que grupos haitianos pretenden desviar las aguas del río Dajabón o Masacre hacia su territorio, aparentan ser “exageradas” y tienen a exacerbar el sentimiento público.

Dijo que el despliegue militar “desproporcionado” y el cierre de la frontera por cielo, mar y tierra puede dar la impresión al exterior de que República Dominicana le está negando agua a su país vecino y generando una situación de hambruna en el pueblo haitiano.

“Nos parece que esta acción, en apariencia disuasiva, sobre la situación que vive Haití es desproporcionada porque estamos tocando un tema muy delicado y precisamente el presidente tiene un compromiso en Naciones Unidas esta semana”, expresó.

Paredes fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Nadia Andújar y Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Estimó que no es conveniente que este diferendo tenga una salida con arbitraje internacional, sobre todo porque en el año 2021, en uno de los considerandos del acuerdo que firmó la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, el Gobierno dominicano reconoce que la construcción del canal no desviaba el curso del río.

“Si el Gobierno reconoció en el 2021 que la construcción del canal no desviaba el curso del río, que es lo que establecen los acuerdos internacionales y los acuerdos del 1929, la solución no puede ser con bravuconadas, la solución debe ser necesariamente en base al derecho internacional y con arbitrajes porque todos conocemos que los haitianos no cumplen pactos”, sumó.

Puntualizó que República Dominicana siempre tendrá “las de perder” con Haití porque son un interlocutor no confiable, y es precisamente eso lo que llama a cuidar el Partido de la Liberación Dominicana.

El dirigente político subrayó la posición del partido morado, de de la soberanía y los recursos naturales del territorio dominicana, sin embargo, dijo que no puede obviar el hecho de que se está en medio de un proceso electoral y uno de los candidatos es el actual presidente de la República, por que las medidas que tome deben verse con pinzas.

“Tenemos un candidato que es al mismo tiempo presidente en ejercicio, por consiguiente sus medidas hay que verlas siempre con pinza, unas pudieran estar sustentadas en una urgencia nacional, pero otras pudieran ser parte de toda una estrategia y en este caso lo que uno ve a simple vista es de que se han tomado decisiones en apariencia exageradas”, puntualizó.