Melanio Paredes asegura Gobierno ha perdido el apoyo de la clase media por no saber gobernar y por sus improvisaciones

ELNUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró este martes que el Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader, ha ido perdiendo el fuerte apoyo de la clase media por “no saber gobernar” y por “sus improvisaciones”.

“Evidentemente que el gobierno ha ido perdiendo el fuerte apoyo de la clase media, porque no saben gobernar, ya que la nota característica de este gobierno es justamente la improvisación”, precisó el dirigente político en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Dijo que, aunque desde la campaña y tras asumir el poder el Gobierno se vendió como el “gobierno del cambio” es más bien el gobierno de fintas y traspiés, por lo que el cambio que en los últimos cinco meses ha demostrado es que un día toma una decisión y al otro día la modifica.

“Este gobierno no ha mostrado pegadas en términos de impactos de sus medidas, ha estado tomando medidas un día y contradiciéndose al otro día. Evidentemente así no podemos echar a la sociedad dominicana hacia delante, sobre todo en medio de una situación tan fuerte como la Pandemia del covid-19”, precisó el exministro de Educación.

Manifestó también que el propio presidente de la República no es un político curtido, si no que heredó un partido de su padre y heredó una militancia del viejo Partido Revolucionario Dominicano y naturalmente en su discurso se nota la contradicción del viejo PRD y el poder presentarse como graciosos a los ojos de la opinión pública y de la sociedad civil “y así no se gobierna”.

Asimismo, expresó que el Gobierno está tomando medidas duras contra la pandemia, que parecen no corresponderse con la evaluación que reportan a la sociedad, por lo que resultan contradictorias.

“Las últimas medidas tomadas por el gobierno tienen que ver con un rebrote del virus, que el gobierno trata de mediatizar y apañar, reportando que no hay fallecidos cuando diferentes hospitales están reportando muertes producto del covid, dijo Paredes al ser entrevistado en el programa Hablemos de Política.

Por otro lado, afirmó que el PLD ha logrado una gran proeza desde su salida del por hasta el día de hoy, ya que ante diversas situaciones adversas pudo celebrar entre agosto y diciembre del 2020 la primera fase del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Indicó que gracias a la capacidad de resiliencia del PLD la plenaria del Congreso pudo realizarse con éxito de forma virtual, pese a la restricción del gobierno de no permitir reuniones de más de 10 personas, que les permitió concluir con éxito.

Expresó que la etapa que viene ahora es un poco más complicada, porque se trata de la elección de autoridades como el presidente, el secretario general y los nuevos miembros del Comité Central y del Comité Político del partido, pero para eso ya están listos la normativa y estatutos internos que normaran todo ese proceso.

Reiteró que con todo ese proceso el PLD se prepara para defender al pueblo dominicano ante cualquier intento de retroceso de las conquistas obtenidas por el país en los últimos 16 años y para retornar al poder en el 2024.