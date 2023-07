Melanie Griffith se despide definitivamente del tatuaje de Antonio Banderas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La reconocida actriz Melanie Griffith ha tomado la decisión de deshacerse definitivamente del tatuaje que llevaba en honor a su ex esposo, Antonio Banderas.

La noticia ha causado revuelo en la industria del entretenimiento y ha generado un gran interés entre los seguidores de la pareja.

Después de su separación en 2015, Griffith había mantenido el tatuaje en su brazo derecho como un recordatorio de su relación con el actor español.

La actriz, conocida por su participación en películas como «Armas de mujer» y «Loca obsesión», ha optado por someterse a múltiples sesiones de eliminación láser para borrar por completo el tatuaje de su piel. Si bien el proceso ha sido doloroso, Melanie Griffith se muestra segura de su decisión y espera que este acto simbolice un nuevo comienzo en su vida.

Los intérpretes se conocieron en 1995 durante el rodaje de Two Much y al poco tiempo se casaron.

Juntos duraron dos décadas y procrearon a su hija Stella. En 2015 decidieron divorciarse, pero siempre han afirmado mantener una relación excelente. «A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera», afirmó él a ¡Hola! hace unos años.

La noticia ha generado diversas reacciones en las redes sociales, donde los fanáticos han expresado su apoyo y admiración por la valentía de Griffith. Además, muchos han destacado su determinación para dejar atrás el pasado y centrarse en su bienestar emocional y personal.

