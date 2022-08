Melania Salvador asegura plan de titulación reitera decisión del Gobierno reducir la pobreza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- La senadora por Bahoruco, Melania Salvador, aseguró este viernes que con el plan de titulación, el presente gobierno reitera su decisión de reducir la pobreza entre los sectores más vulnerables.

Melania se expresó en esos términos al participar en una jornada de entrega de títulos que encabezó el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, en esa provincia.

Para la legisladora, con la entrega de títulos definitivos, el gobierno busca una solución definitiva, a un tema que siempre ha sido un dolor de cabeza, pues cuando un agricultor o alguien en particular que tiene un terreno y no tiene un título, no tiene nada.

“En nuestra condición de senadora y de presidente de la Comisión de Familia y de Equidad de Género, entendemos que a la mujer hay que proporcionarle un espacio de producción, además, creemos que muchas veces no se elimina la pobreza con hablar y podemos demostrar que en dos años de Gobierno, es mucho lo que se ha logrado y estos, son de los hechos que permiten a la gente salir de la pobreza que las ata”, expresó.

Salvador reiteró su agradecimiento al presidente Luis Abinader y al director Guillermo García, por mostrar interés a favor de la posesión legítima de la tierra para quienes la trabajan.

La entrega de títulos

Con la entrega de 237 títulos provisionales a igual número de familias que pertenecen a la Oficina Regional 6 de la institución en esta zona del sur, en una extensión superior a las 4,714 tareas.

El director general del IAD, Francisco Guillermo García, manifestó que este acto es la continuación del lanzamiento realizado en abril, donde se iniciaron los trabajos para titular a mil 500 familias de este municipio, perteneciente a la provincia Bahoruco.

El funcionario detalló que de los parceleros que obtuvieron sus títulos provisionales, 140 se integraron a los asentamientos Angostura, José Francisco Peña Gómez IV y el Aguacatico III, mientras que los otros 97 en Tamayo y el Espartillar.

