Mejores lanzadores activos sin un premio Cy Young

Es realmente sorprendente que Sale no haya ganado todavía el Cy Young. Su EFE+ de 140 es la 16ta mejor de la historia y su relación de 5.4 ponches por cada boleto es la mejor (mínimo 1,000 innings). El zurdo terminó entre los primeros seis de la votación en el Joven Circuito en cada temporada de 2012 a 2018. Cuando estuvo más cerca fue en el 2017 (2.90 EFE, 0.97 WHIP, 308 K), pero fue sorprendido por un excepcional Corey Kluber (2.25 EFE, 0.87 WHIP, 265 K). Sale se sometió a la cirugía Tommy John en 2020, pero tras regresar para acumular EFE de 3.16 con 52 ponches en 42.2 innings en 2021, la posibilidad de ganar su primer Premio Cy Young no puede descartarse para el as zurdo.

Stephen Strasburg, 2010-presente (33.2 de bWAR)

Mejor presentación: 3er lugar LN, 2017

Como dejó claro durante los playoffs del 2019, Strasburg tiene el talento para ser el mejor lanzador del béisbol cuando está saludable y en el tope de su nivel. Lo que hizo en el 2017 (2.52 EFE, 2.72 FIP, 22.4 K-BB%) estuvo muy cerca de lo hecho por Max Scherzer (2.51 EFE, 2.90 FIP, 27.3 K-BB%), pero Scherzer lanzó 25.1 innings más que su compañero de equipo para quedarse con el premio. Clayton Kershaw fue segundo y Strasburg tercero. Strasburg tiene ahora 33 años de edad y se vio imitado a sólo 26.2 entradas del 2020 al 2021, por lo tanto, el derecho irá cuesta arriba en su intento por agenciare su primer Cy Young.

Gerrit Cole, 2013-presente (31.7 de bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LA, 2019