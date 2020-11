¿Mejor físico ayudará a mejorar el juego de Vladimir Guerrero Jr.?

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Durante años, los Azulejos han querido que Vladimir Guerrero Jr. mejore su acondicionamiento, pero la conversación pública se ha enfocado principalmente — e injustamente — en el peso del dominicano. Por lo tanto, aunque los informes de que Guerrero ha rebajado algunas libras y las fotos en Instagram en las que se le ve más esbelto son alentadoras, hay muchos otros factores.

Cuando los Azulejos hablan de Guerrero, señalan que quieren que el quisqueyano “mejore sus rutinas” y la palabra “rutinas” es la clave en todo eso. La novena de Toronto quiere que esos cambios perduren de una temporada a otra.

Vladdy Jr. has now lost 40 pounds since July 😳 pic.twitter.com/idra2a8lkI

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 24, 2020