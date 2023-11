Mejor experiencia de usuario, mayor conversión en comercio electrónico

El comercio electrónico de República Dominicana continuará su evolución hacia un contexto cada vez más confiable y ágil, a través de innovaciones de software que se han ido introduciendo en este entorno con el apoyo de los distintos sectores económicos.

Nuestra compañía Portal (antigua Visanet) ha sido protagonista y pionera de esta transformación del ambiente digital en la dinámica económica del país, habiéndose convertido en el día de hoy en una solución integral que acoge no solo a Visa, sino también a otras de las marcas de tarjetas de crédito y débito más reconocidas del mercado: MasterCard y American Express.

En ese contexto, actualmente estamos introduciendo al mercado un servicio para acelerar y mejorar la conversión de los pagos en comercio electrónico que lleva por nombre Click to Pay, y que funciona con las marcas de tarjetas de crédito con la que trabajamos, sin importar a cuál banco local estén enlazadas.

Como su nombre lo indica, este sistema permite a los compradores digitales a realizar pagos con tan solo un click en aquellas plataformas digitales de vendedores que tengan el servicio integrado, protegiendo los datos del usuario y permitiendo ser reconocido en cualquier ambiente donde este el servicio disponible.

Es decir, los compradores digitales que utilicen este servicio podrán usarlo como una manera de guest check out con el objetivo de acelerar sus pagos en un solo click una vez sus credenciales de pago estén registradas.

Sabemos que actualmente un gran porcentaje de la población dominicana que desea realizar compras por Internet a negocios locales se siente insegura a la hora de compartir sus datos bancarios en estos espacios virtuales. Click to Pay que es un servicio global ha llegado para mejorar las experiencias de los usuarios y ser parte de una etapa de madurez como adopción de pagos digitales de los usuarios siendo una opción totalmente gratuita para los tarjetahabientes.

Además, atendiendo a las expectativas y demandas del target, el servicio podrá ser utilizado desde cualquier dispositivo electrónico moderno; dígase teléfonos inteligentes, tablets, laptops, etc.

Así que estamos seguros de que a medida que este servicio se extienda en las páginas web o plataformas de venta de los negocios locales, el volumen de las operaciones comerciales de los mismos aumentará considerablemente.

De igual modo, los comercios del país se sentirán atraídos por las ventajas y los beneficios a largo plazo de Click to Pay, las cuales los liberarán de disputas por fraude y aumentarán considerablemente el volumen de sus negocios obteniendo una mayor conversión de ventas

¿Y, cómo funcionará esto para los negocios? Los comercios pueden solicitar la integración de Click to Play en sus plataformas de pago en línea; también pueden brindar la experiencia a sus clientes a través del servicio de pagos con código QR, el cual ya viene integrado con el servicio de “comprar como invitado” o guest Check Out de Click to Pay.

Sin lugar a duda, la seguridad y la confianza que brindará Click to Pay a los consumidores y a los comerciantes fortalecerá el desempeño de las MiPymes del país y de la economía dominicana en general, porque permitirá que el país reciba más beneficios indirectos devengados de las compras por Internet, los cuales actualmente en su mayoría se dirigen hacia grandes proveedores asentados fuera del país.

Las condiciones sociales y económicas están dadas para que esta nueva opción de pagos marque un antes y un después en el comercio electrónico de República Dominicana.

Con el lanzamiento de Click to Pay, nuevamente Portal demuestra su orientación hacia el futuro y su capacidad de respuesta para las expectativas del mercado dominicano; además de consolidarse como un socio clave para los comercios locales en su objetivo de expansión a través de la innovación.