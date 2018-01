Por un mejor 2018  para todos

Terminadas ya las celebraciones de navidad y fin de año y después de haber revisado los logros del 2017, así como también sus desaciertos, nos tenemos que enfocar en el 2018, que ya recibimos con alegría y también con algunas adversidades.

En realidad el año no hace nada por la gente sino que más bien somos las gentes las que hacemos con el año, y por tal razón ya en este momento debemos tener escrito en un papel o fijado en nuestras mentes qué es lo que vamos a hacer con este año o en este año.

Las metas pueden ser planteadas en el plano personal-individual o en el ámbito social-colectivo, que son las dos principales aéreas en las que se realiza el ser humano. En cualquiera de las aéreas que enfoquemos nuestras aspiraciones la sociedad se beneficia de los logros de sus individuos.

Las aspiraciones de tipo social o colectivo son las que más beneficios o resultados les producen a la sociedad y estas deben ser las que ocupen las mentes de sus ciudadanos, aunque sabemos que la mayoría de los seres humanos primero pensamos en la solución de nuestros problemas individuales.

A pesar de los avances que ha alcanzado la humanidad en materia de alimentación, salud, educación, seguridad social, y muchos más ámbitos, son también muchos los retos y desafíos que aún esperan por soluciones, además de los nuevos problemas que genera la misma dinámica social, económica y política.

Hay problemas viejos y problemas nuevos que hay que enfrentar y superar para que la sociedad sea más democrática y sobre todo más justa y más vivible, pero tenemos que entender que todos no pueden ser superados juntos o al mismo tiempo, por lo tanto hemos de decidir cuáles son las prioridades a resolver o mejorar en este año 2018.

América Latina es en estos momentos un hervidero político de matices diferentes en el que tenemos presidentes destituidos y amenazados de destitución, ex presidentes y ex vice presidentes presos y buscados para meterlos presos, así como también funcionarios y ex funcionarios presos y sometidos a la justicia por actos de corrupción y de otra índole.

En realidad estos hechos son daños colaterales de la lucha por el poder en un escenario no muy reglamentado que permite este tipo de situaciones, por lo que hemos de aceptar que esto va a seguir sucediendo por mucho más tiempo en nuestra región.

El ejercicio de la política como escenario de la lucha por el poder se ha complicado en el mundo entero y lo que parecía imposible de repente se convierte en un hecho consumado ante la sorpresa de los más expertos en estos menesteres.

La República Dominicana no puede ser una excepción a esta realidad ya que la lucha por el poder se ha reflejado a través de manifestaciones hasta ahora desconocidas en el país por la presente generación.

A pesar del intenso proceso de reformas que en todos los ámbitos se llevan a cabo en el país, hay sectores que hacen opinión y la publican y que tratan de presentar el país como un infierno invivible donde sólo ocurren y existen cosas negativas para los seres humanos.

Los avances en educación, en alimentación, en transporte colectivo, en salud, en infraestructura física y también en la superestructura son palpables por doquier pero hay quienes se resisten a mirarlos y prefieren buscarle la 5ta pata al gato para ponerla en la televisión y demás medios de información.

El tema de la seguridad ciudadana y la violencia intrafamiliar es uno de esos nuevos problemas que agobian a la población y que deben ser atendidos por las autoridades en este año 2018 a los fines de tener un país más tranquilo y menos violento.

La reducción del desempleo y el mejoramiento de los ingresos son también males ancestrales que influyen en la mala calidad de vida de la mayoría de la población, así como también en la misma corrupción y la inseguridad.

Hay problemas como el de la inseguridad ciudadana y la corrupción que son el producto de fallas estructurales de nuestra sociedad y de nuestro sistema socio económico por lo que su solución definitiva debe venir por la corrección de esas fallas estructurales, pero hay acciones que los pueden aliviar, reducir y controlar mientras se consiguen las soluciones definitivas a los mismos.

Una mejor policía nacional y una mayor labor preventiva de la misma nos ayudará a reducir la criminalidad y la inseguridad ciudadana mientras le encontramos solución a la realidad que genera o produce estos problemas sociales.

Debemos trabajar este año 2018 con una actitud hacia la solución de nuestros problemas sociales e individuales para que la llegada del final del mismo que será en apenas 11 meses más podamos mostrar resultados tangibles en todas las aéreas de la sociedad dominicana.

Luchemos por un 2018 lleno de logros y de éxitos para todos y en todos los ámbitos.

