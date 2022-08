Medvedev y el caso Griner: “No es fácil cuando alguien está en la cárcel”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK .- El tenista ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, reconoció este lunes que “sin duda la situación no es fácil cuando alguien está en la cárcel”, al referirse a la detención en Rusia de la jugadora de baloncesto Brittney Griner por posesión de drogas, aunque destacó que no conoce todos los detalles de lo ocurrido.

“Sin duda he oído hablar de eso, pero no sé todos los detalles. La situación no es fácil, sin duda, cuando alguien está en la cárcel”, dijo Medvedev, tras debutar en el Abierto de Estados Unidos con victoria contra el estadounidense Stefan Kozlov, por 6-2, 6-4 y 6-0.

“Creo que se puede comparar con otras situaciones, por ejemplo, hablemos de Novak (Djokovic). No pudo entrar a Estados Unidos por leyes distintas. ¿Tiene sentido? Los americanos pueden regresar a su país sin vacuna. Novak no puede entrar y ni siquiera quiere vivir en Estados Unidos. Solo quiere jugar un torneo y regresar a casa”, prosiguió.

“Es lo mismo, no sé la situación exacta, pero creo que si ella, no sé, tenía marijuana (fue condenada por poseer aceite de hachís), pues no sé, una ley es una ley. Y si no es verdad, entonces no está bien. Pero no sé qué era ni qué pasó, así que no tengo mucho más que decir”, concluyó.

Griner fue detenida en el aeropuerto Sheremétevo de Moscú el 17 de febrero de 2022, aunque su arresto no se supo hasta el 5 de marzo, al encontrarse en su equipaje unos cartuchos con aceite de hachís para vapear.

El pasado 4 de agosto fue hallada culpable y condenada a 9 años de cárcel por posesión y contrabando de drogas.

En su comparecencia, Medvedev admitió que el hecho de defender el título en el Abierto de Estados Unidos conlleva “un poco de presión extra”, pero destacó que se siente con confianza en Nueva York y sabe lo que tiene “que hacer”.

“Sin duda, no quiero dejar a un lado los recuerdos de mi victoria (del año pasado). Me da un poco de presión extra, pero en general no la siento, la verdad. Quiero jugar bien y quizás la única presión es que sé que si no juego bien, luego la gente dirá ‘el vigente campeón perdió'”, afirmó Medvedev, que doblegó al serbio Novak Djokovic en la final del año pasado.

“Sé lo que tengo que hacer, quiero jugar bien y si no lo hago, no me voy a enfocar en mi victoria del año pasado, sino estaré decepcionado por no haberlo hecho bien este curso”, añadió.

Destacó que el triunfo de 2021 le da mucha “confianza”, porque “siempre” jugó un tenis de alto nivel en Nueva York.

