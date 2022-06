Medvedev vuelve a ser el número 1 del mundo, sin ganar ningún título en este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de la derrota de Daniil Medvedev en la final de Bolduque contra el actual número 106 en el ranking y en ese entonces no. 205 (Tim van Rijthoven), este lunes, el ruso logró volver a subir al primer podio en el mundo, por cuarta vez en su carrera, mientras Djokovic bajó al tercero y Alexander Zverev al segundo, a pesar de no ganar ningún título en 7 meses.

Desde febrero de 2020, el serbio Djokovic solo ha estado fuera del primer lugar por dos semanas, pero los disturbios de no poder defender su posición en el ranking de sus 3 Grand Slam del año pasado, hicieron que perdiera grandes cantidades de puntos, a raíz de esto, por primera vez desde noviembre de 2003, no hay ningún jugador Big 3 (Federer, Djokovic y Nadal) en los 2 primeros puestos del ranking ATP.

Aunque el serbio no vuelva como número 1, ha logrado un hito histórico, al ser el jugador con más semanas en el puesto 1, con 373; el siguiente que ha durado más tiempo ha sido Federer, con 310.

Resulta extraño que el nuevo número uno no haya conseguido ganar ni un solo título en 9 meses, perdiendo la final de Australia contra Nadal, Roland Garros en cuarta ronda y cayendo en pequeños torneos, teniendo que parar su gira por una operación en la hernia discal.

A pesar de que por su nacionalidad no podrá participar en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, no le afectará en la menor medida, ya que la ATP vetó los puntos del ranking y el año pasado solo logró llegar hasta octavos, al contrario del ganador del torneo, Novak Djokovic, que su futuro pinta perder más posiciones, ya que si no hay cambio de la ATP, perderá 2.000 puntos en julio.

Cambios de posiciones

Otros hechos que han sucedido a entrada es la salida de Roger Federer del top-50, que mantuvo durante 22 años, cuando era un joven de 18 años y Andre Agassi se mantenía en el podio. Por otra parte, el escoces Andy Murray sube al top-50, que desde mayo de 2018 no ocupaba.

