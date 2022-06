(VIDEO) Medvedev se estrena como número uno de la ATP con victoria

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El ruso Daniil Medvedev, que se estrena como número uno del ranking mundial, arrancó el ATP de Halle con victoria ante el belga David Goffin, por 6-3 y 6-2, después de una hora y seis minutos de partido, y estará en octavos de final.

El moscovita, tercer ruso en la historia en proclamarse número uno del mundo, se rehace de la derrota que sufrió en la final del ATP de Hertogenbosch (Países Bajos), tras caer en la final ante el holandés, Tim van Rijthoven, número 205 del mundo.

En la primera manga, el actual líder del ránking mundial no tuvo ninguna intención de ceder ante su rival. Goffin, número 39 del ranking ATP, reaccionó tarde, se puso 5-3 en el marcador y complicó el último juego al ruso. Sin embargo, Medvedev se llevó la manga en 35 minutos, tras tener hasta dos puntos de set.

