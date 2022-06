Medvedev resiste a Ivashka en ATP de Bolduque

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOLDUQUE.- El ruso Daniil Medvedev regresó a una semifinal de un torneo ATP tras aplacar el empuje de su rival, el bielorruso Ilya Ivashka e imponerse por 7-6(10) y 6-4, después de una hora y 53 minutos de partido.

El próximo número uno del mundo no llegaba a unas semifinales desde el pasado mes de febrero, en Acapulco. Ahora está a un paso de la final de Bolduque para estrenar su relación de éxitos en el 2022.

Pretende Medvedev su segundo trofeo en hierba después del que consiguió en el 2021 en Mallorca. Ivashka siempre ha perdido en el circuito con Medvedev al que llevó al límite especialmente en el primer set.

El tenista de Minsk tuvo dos puntos de set en el primer parcial. No los aprovechó y Medvedev tomó ventaja. El ruso no flaqueó después y su rival ya no pudo seguir su ritmo. El moscovita cerró el partido al resto y se citó con el francés Adrian Mannarino que remontó al estadounidense Brandon Nakashima (6-7(5), 6-1 y 6-4).

Tampoco falló el segundo favorito, el canadiense Felix Auger Aliassime que superó en dos sets al ruso Karen Khachanov por 7-6(5) y 6-4. El pupilo de Toni Nadal jugará en semifinales con el neerlandés Tim Van Rijthoven, invitado del torneo, que batió al francés Hugo Gaston por 7-6(4) y 6-4.

Relacionado