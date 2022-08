Medvedev: “Me gusta ser auténtico y ver qué piensa la gente de mí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, aseguró este viernes que “no es difícil complacer a los aficionados”, pero destacó que prefiere “ser auténtico y ver qué piensa la gente” de él, al analizar las razones por las que ha recibido pitadas en algunos torneos.

“Cuando hablamos de recepción, me gusta ser auténtico y ver qué piensa la gente de mí, incluso si a veces no es bueno. A veces no me gusta, pero nunca quiero actuar de forma falsa”, afirmó Medvedev en el día de medios previo al comienzo del Abierto de Estados Unidos.

“No es tan complicado complacer a los aficionados cada vez que les hablas. Es suficiente con decir en cada ciudad ‘Dios, me encanta esta ciudad’. Pero quiero ser honesto con la gente y decir la verdad”, agregó.

Recordó el torneo de 2019, cuando perdió la final con el español Rafael Nadal tras un torneo en el que tuvo repetidos altercados con el público.

“Cada noche, empezando por 2019, recibía pitadas por una razón, no es verdad que no hubiera razones. Esos momentos, en particular en la final contra Nadal, me da piel de gallina porque es algo especial que nunca olvidaré y mi equipo tampoco. Ellos también sufrieron por mis acciones”, dijo.

“Tengo una relación especial con los espectadores en Nueva York. No sé qué pasará este año, pero estoy feliz por estar aquí y por vivir las experiencias que me tocarán”, agregó.

Expresó su decepción por la ausencia del serbio Novak Djokovic, quien renunció al torneo al no poder acceder a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

“Me gustaría que pudiera jugar. Le vimos en Wimbledon, no llevaba muchos torneos este año, pero llegó y ganó. Es un campeón”, aseguró.

Se refirió además a la rivalidad de Djokovic con el español Rafa Nadal por los títulos del Grand Slam, con el mallorquín por delante 22-21.

“Creo que su rivalidad con Nadal está aumentado, van 22-21, es una locura”, afirmó.

