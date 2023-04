(VIDEO) Medvedev gana a Vavassori con lo justo

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Con lo justo, una rotura en cada set, el ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie del Masters 1.000 de Madrid, eliminó en su estreno al italiano Andrea Vavassori por 6-4 y 6-3, segundo partido que gana el moscovita en sus cuatro participaciones en la Caja Mágica.

Vavassori, de 27 años, en el primer enfrentamiento de su carrera ante un top-10, hizo más de lo que cabía esperar ante el número tres del mundo, pero Medvedev no es un enamorado de la tierra y no mostró el nivel que exhibe sobre otras superficies.

El partido fue brevemente interrumpido por la lluvia cuando el marcador indicaba 6-4 y 1-1, aunque no hubo necesidad de recurrir al techo retráctil de la pista Manolo Santana.

32 wins through the first third of 2023 🔥@DaniilMedwed gets off to a perfect start in Madrid, seeing off qualifier Vavassori 6-4 6-3!#MMOpen pic.twitter.com/59SG6dv98m

— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2023