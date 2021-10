Medvédev aún no jubila al “Big Three”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Moscú.- El ruso Daniil Medvédev, número dos del mundo, aseguró este jueves que aún no se atreve a jubilar al “Big Three” del tenis mundial, integrado por el español Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.

“Es la mejor generación de la historia del tenis. Nadie se puede acercar a los resultados que han logrado”, dijo en rueda de prensa telemática en Moscú.

El ganador del último Abierto de EEUU recordó que de los últimos 20 Grand Slam esos tres tenistas han ganado todos “menos dos o tres”.

“No me atrevo a hablar de un cambio generacional en el tenis”, agregó, y resaltó que Djokovic a sus 34 años demostró en 2021 que “puede ganarle a todos”.

Medvédev, que reside en Mónaco, destacó, por ejemplo, que Djokovic, que ganó este año tres de los cuatro Grand Slam, merece terminar la temporada como número uno del mundo.

Al mismo tiempo, reconoció que es “lógico” que Nadal, Federer y Djokovic cedan su puesto en la cima del deporte de la raqueta a otros tenistas “más jóvenes”.

“Sería una tontería negarlo. Es algo natural. No es algo que decida yo. Es una evidencia. Ellos envejecen y ahora es más fácil jugar contra ellos”, señaló.

Destacó que tanto el español como el suizo terminaron “pronto” la temporada debido a diferentes problemas físicos.

“Todos nosotros queremos derrotar a esa troika. Y ellos tampoco quieren perder”, apuntó.

De cara al futuro, comentó que su objetivo es “seguir entrenando duro cada día para ser mejor tenista y ganar cualquier torneo que dispute, sea Grand Slam o no”.

“Quiero ganar más Grand Slam. También quiero ser el número uno y estar en la cima del tenis por muchos años. Pero no puedes ganar cada torneo, es imposible”, explicó.

En cuanto a su relación de amor y odio con la tierra batida, aseguró que “lo ideal” sería que con el tiempo le empezara a gustar más jugar en esa superficie.

“Por ahora no he logrado cogerle cariño. Pero esta temporada incluso me justó jugar en Roland Garros. Me sentía fresco y preparado para correr”, señaló.

Medvédev cree que la temporada de tierra batida se vio perjudicada por el coronavirus que contrajo antes de Montecarlo, cuando había trabajado con su entrenador en mejorar sus prestaciones en dichas pistas.

“Veremos qué pasará en los próximos años, pero yo quiero ganar torneos en todas las pistas. Aunque admito que por ahora no he podido lograrlo”, explicó.

Sin querer entrar en detalles, aseguró que en Indian Wells sintió molestias que le llevaron a renunciar a jugar en la Copa del Kremlin.

