Medios Fiebre de Golf Open anuncia primer torneo de golf

El evento se jugará a 27 hoyos en La Cana Golf Course.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La empresa Golf y Punto, propietaria de Medios Fiebre de Golf, anunció el lanzamiento oficial de su gran evento, el 1er. Torneo Fiebre de Golf Open, Edición Las 3 Caídas en el Showroom de la marca Cadillac, en Santo Domingo Motors.

De acuerdo se detalló en una nota de prensa, a la actividad asistieron jugadores, representantes de marcas patrocinadoras, miembros de la prensa y colaboradores de la empresa, la cual nombraron como una de las «más importantes y activas» en la realización de torneos corporativos y competitivos del país.

“Tras 24 años organizando y trabajando en los principales torneos del país, y con más de 250 eventos realizados en todos estos años, finalmente decidimos organizar un evento para nuestra marca, la cual desde sus inicios ha estado presente en el gusto de los golfistas , cosa que valoramos y agradecemos”, expresó Felix Olivo, presidente de la empresa y del grupo de medios FdG, según el documento.

Olivo continuó brindado detalles acerca del torneo, como que será un “maratón de golf que se jugará a 27 hoyos, 9 en formato Scramble, 9 en formato Best Ball y 9 en Golpes Alternados, en el maravilloso diseño de P. B. Dye, La Cana Golf Course del complejo Puntacana Resort and Club. Jugarán 44 jugadores por campo, así que el total de Fiebruses que tendremos en acción será de 132 participantes».

Además, dijo que tienen varias carpas de alimentos y bebidas, música y un «gran» Hoyo 19 en el cruce central de los campos, que busca el disfrute de los participante.

El mandatario de la empresa añadió que el citado Hoyo 19 será «el lugar en donde realizaremos la premiación con un gran ambiente festivo para celebrar los 19 años de nuestro programa de TV Fiebre de Golf Premium”.

Relacionado