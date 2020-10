Medio Ambiente somete a la justicia ciudadano por violación a la Ley en Loma Novillero 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometió este martes a la justicia al señor Willymberto Taveras Rodríguez, quien es acusado de cometer diversos ilícitos en violación a la Ley General de Medio Ambiente 64-00, en la reserva forestal Loma Novillero, ubicada en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Entre las imputaciones que se le hacen a Taveras Rodríguez figuran la construcción de un camino de 1,700 metros de largo por 15 de ancho, realizar un corte de 1.5 metros de profundidad y la construcción de un estanque de 30 metros cuadrados, dentro del área protegida, indica un comunicado del Ministerio.

Además, se le acusa de provocar daños al cauce del arroyo Novillero y de la destrucción de bosques y corte de árboles sin autorización, con el fin de aprovechar el terreno para la crianza de ganado y la construcción de viviendas.

Esta acción judicial responde a los lineamientos de la nueva gestión encabezada por el ministro Orlando Jorge Mera, que tiene como uno de sus pilares el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y las normativas sectoriales que rigen la materia sobre áreas protegidas.

“Como hemos dicho desde que asumimos funciones en el Ministerio, no toleraremos violaciones, cumpliremos y haremos cumplir la ley de Medio Ambiente porque no tenemos ningún interés que no sea la protección de nuestros recursos naturales”, afirmó el ministro, Jorge Mera.

El sometimiento fue realizado por la Dirección Legal del Ministerio de Medio Ambiente ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento Judicial de San Cristóbal.

Se recuerda que el pasado fin de semana el ministro, Orlando Jorge Mera, había ordenado al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) intervenir el área debido a las denuncias por el ilícito en la referida área protegida.