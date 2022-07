Medio ambiente & sociedad

Qué tal si le damos riendas sueltas a la pasión por la osadía y nos arriesgamos a romper el paradigma de la definición universal de sociedad y la dividimos en sólo dos grandes grupos. Sociedad Civil y Sociedad Industrial. Con el mero propósito de tratar los aportes o daños que estas ocasionan al ecosistema del medioambiente. Considerando que aceptemos la idea. Definiremos la sociedad civil como aquella compuesta por conjunto de personas un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos como entre algunos animales que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.

La nueva sociedad industrial se forma principalmente en dos (2) grupos: la burguesía, clase social dueña de las fábricas y las máquinas, y los obreros, personas que, a cambio de un estipendio o sueldo, conforman el grupo de clientes internos y/o colaboradores que trabajaban en las fábricas. Esta sociedad hace referencia a sociedades que cuentan con una estructura social moderna. Nacen con la Revolución Industrial, tras la industrialización de occidente, que concluye en el siglo XX. Por tanto, son sociedades basadas en una estructura social moderna. Existiendo dentro de la urbe, una relación entre los sujetos y el entorno, pues ambos realizan actividades en común y esto es lo que les otorga una identidad propia.

La gobernanza ambiental es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, a nivel nacional, regional y global. Por ello, los procesos de toma de decisiones y el trabajo de las instituciones deben circunscribirse a métodos de información que sean coherentes, unificados e integrales, y, al mismo tiempo, deben apoyarse en marcos normativos adecuados que faciliten estos procesos. Aprovechar el apoyo de la ONU Ambiente en los procesos nacionales y regionales para la gobernanza ambiental, que constituye una contribución al fortalecimiento de las capacidades para implementar acuerdos, a través de medidas legales e institucionales apropiadas, con un alto grado de efectividad e integración para la sostenibilidad ambiental en el desarrollo a todos los niveles.

Los efectos que tiene la sociedad sobre el medio ambiente son evidentes, y en los últimos años, consumimos y producimos cada vez más residuos, que generan impactos ambientales que están destruyendo los recursos del planeta o que resultan perjudiciales en gran escala para los organismos vivos. En este escenario la ecología verde, sugiere de una sociedad responsable con la naturaleza y el medio ambiente, es decir que creemos que conseguir un planeta sostenible, implica que debemos aprender a optimizar el uso de los recursos tanto de forma individual, como en todos nuestros ámbitos de desempeño y accionar, etc. El cambio notable en los hábitos de consumo está perjudicando al medio ambiente, pues cada vez se generan más residuos, contaminantes y, a veces, de difícil reutilización, afectando directamente la salubridad de las especies que en él habitan, así como la sostenibilidad del ecosistema.

Los medios de transporte y los combustibles fósiles que se utilizan para generar energía, producción en sentido general y abastecer las cadenas de distribución de alimentos, servicios etc., estos producen grandes cantidades de contaminantes. Nos convierten en deudor ecológico. Y todo esto, ocurre en un planeta lleno de desigualdades sociales. Cuando no existía el exceso de abundancia de productos, se era más prudente con la conservación de los bienes que se tenían, mientras que hoy en día desecharlos es una realidad totalmente diferente.

Los impactos ambientales negativos de la sociedad actual, también tienen efectos sobre la biodiversidad de nuestro planeta, afectando a la supervivencia de los seres vivos que se desarrollan en estos entornos. En este sentido, factores como el clima, fertilidad de los suelos, temperaturas o precipitaciones son principios ecológicos que influyen en la distribución de las poblaciones vegetales y animales en la tierra. La sociedad y sus diferentes actividades están llevando a importantes variaciones de estos factores y como consecuencia ponen a ciertas especies al límite de la extinción o llevan a la extinción de las especies por completo. Además las actividades humanas diarias llevan a otros tipos de contaminación menos conocidas, pero que también constituyen una amenaza para las especies, como son la contaminación lumínica, electromagnética o sonora y que hacen que las especies modifiquen sus hábitos alimentarios, migraciones, comportamientos y sus patrones reproductivos.

El desarrollo industrial induce a una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la calidad de vida de la población, pero puede provocar diversas formas de contaminación, importantes modificaciones que ocasionan el desequilibrio de ecosistemas, y otros problemas ambientales y sociales. Las industrias emiten cientos de contaminantes sólidos, a través del aire y el agua, que contribuyen a la formación de smog, la acumulación de metales pesados y la contaminación del agua por sustancias orgánicas, constituyen desechos sólidos peligrosos y dañan de muchas otras formas a las comunidades y los ecosistemas. La causa principal industrial es la quema a gran escala de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, más las aguas residuales envenenadas que al ser vertidas contaminan tierra, ríos, mares y lagunas.

Un examen a la situación y al compromiso que guarda la empresa con el medio ambiente, debe permitir identificar áreas de oportunidad para hacer los ajustes y correcciones necesarias en donde existan condiciones que puedan dañar o afectar el ambiente, observar el eco, que tienen los procesos que se desarrollan en la naturaleza, y así promover las múltiples mejoras del desempeño ambiental de la instalación.

La ética en algún momento probablemente, nos lleve a pensar en una desnaturalización, porque se entiende que aporta poco a la ética ambiental, en razón de que la dignidad del hombre no solo debe establecerse en relación con el resto de los organismos, sino en continuidad con ellos, anteponer valores éticos que se colocan en la práctica en la ética ambiental, concibiendo la tierra como un espacio vital que hemos de compartir con responsabilidad para conservarla. Las condiciones medioambientales, tienen una incidencia relevante en el control de la salud-enfermedad inclusive en la parte económica de las organizaciones. De modo que debemos fomentar la conciencia de buenas prácticas para salvar el planeta.

La Industria vs el Medioambiente. Una conflagración que la sociedad global no debe perder, porque el medioambiente ha venido mostrado signos de grave deterioro. Y, la alteración de los ecosistemas biológicos juntos con el agotamiento de los recursos naturales. Pues, la mayoría de las industrias, con tal de producir les importa muy poco la ya muy conocida contaminación de ríos y mares por desperdicios tóxicos vertidos en ellos. Este sector debería centrarse en implementar un sistema de reciclaje de sus aguas residuales, optimizar sus procesos productivos y reducir significativamente el vertido de contaminantes, concienciar sobre el daño que le estamos causando al medioambiente fomentar la cultura ambiental, pensar en un proceso de transformación y cambios, que garanticen condiciones de vida aceptables a las futuras generaciones. El cuidar del medio ambiente, no es solo cuidar las plantas, playas, ríos o bosques, también es cuidar de los animales. Y cuidar del único lugar que tenemos para vivir, LA TIERRA.

Por: Julio César Concepción Rodríguez, MBA.

