Medio Ambiente se compromete hacer que Punta Catalina cumpla normas ambientales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la mañana de este jueves ante un salón con la presencia de las autoridades municipales y de representantes de organizaciones y comunidades de Baní y de la provincia Peravia, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Eduardo Julia Mera, se comprometió a hacer que la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, cumpla con todas las normas ambientales.

Julia Mera, que es el viceministro de Gestión Ambiental, reiteró que ese Ministerio está cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, de realizar un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina en colaboración con la provincia peravia, la sociedad civil y con la participación de las comunidades.

El funcionario defendió el derecho que tienen las comunidades de participar en las decisiones que afecten los permisos ambientales en sus demarcaciones.

Manifestó que ha habido un seguimiento a las operaciones de Punta Catalina para ver si están cumpliendo con lo acordado, y sobre todo, destacó, que los jóvenes organizados son partes de esas redes de monitoreo que, con aparatos, miden el efecto de la combustión termoeléctrica.

El Ayuntamiento de Baní celebró durante la mañana de este jueves una vistas públicas para planificar la participación de las comunidades en el estudio sobre la contaminación de las plantas de carbón de Punta Catalina que ordenara el presidente Abinader el 3 de agosto pasado.

En el evento participaron las autoridades del Ayuntamiento de Baní, representantes de las comunidades y de las organizaciones de la provincia, y una delegación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrada por el viceministro Julia Mera y por Mario Pérez, de la dirección de Participación Social del organismo.

Autoridades municipales insisten en la conversión a gas natural de Punta Catalina

El alcalde de Baní y de Nizao, Santo Ramírez y Eleazar Guerrero, en sus respectivas intervenciones fueron enfáticos en demandar la conversión inmediata a gas natural de Punta Catalina y de que sean trasladadas las cenizas de carbón arrojadas en las cercanías del batey San José.

Ramírez que pronunció las palabras de bienvenida, dijo que desde su gestión como diputado ante el Congreso de la República, rechazó la instalación de las plantas de carbón de Punta Catalina, recordando que en una ocasión cuando se trató ese tema en la Cámara de Diputados, fue el primero en tomar el turno para hablar sobre sus efectos nocivos y manifestar su oposición tajante en contra de su puesta en funcionamiento.

Exhortó a que todos los ayuntamientos del país se integren a esta lucha para darles seguimiento a los males que causan las cenizas que emergen de estas generadoras de electricidad a carbón mineral, por lo que urgió convertirlas a gas natural como es el deseo de la colectividad.

Por su parte, el presidente del Ayuntamiento de Baní, Leónidas Díaz, Don Yiyo, recordó que el Concejo Municipal que él preside aprobó por unanimidad solicitarle al presidente de la República la conversión de Punta Catalina a gas natural.

Expresó su satisfacción y alegría de que se esté respondiendo a los reclamos suyos y de los de sus demás colegas para que se convierta a gas natural a Punta Catalina, y que se le esté dando la oportunidad a la sociedad civil de involucrarse en el proceso y ofrecer su parecer al respecto.

También la asistente del senador de la provincia Peravia, Milciádes Franjul, Elizabeth Castillo se mostró de acuerdo con la demanda de los ayuntamientos para que se convierta Punta Catalina a gas natural.

Encomió el trabajo realizado por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, que por siete años han estado luchando incansablemente en contra del carbón en Punta Catalina. El público presente ovacionó a las organizaciones mencionadas.

Monseñor Masalles envía mensaje

La profesora Virtudes Martínez, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, e integrante del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, leyó el mensaje que dirigió monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní a la vista pública.

A continuación el mensaje de monseñor Masalles: “Me alegra mucho saber que están estas vistas públicas a las cuales no podré asistir pero que quisiera mandar mi mensaje. Esta obra costó mucho, costó mucho más de lo que debió costar, muchos miles de dólares , pero si no se pone limite a esto, va a costar mucho más todavía en lo que se llama vidas humanas que es el gran activo que tiene una nación”.

“Un pueblo está basado en su gente y por eso es urgente que se evalúe sin importar costos, buscando lo que realmente conviene, no necesariamente solo económicamente sino a nivel humano, para una comunidad como la de Nizao, para todos su alrededores incluido Baní, que necesita verdaderamente una situación de límite ante el carbón, que amenaza y amenazará, a toda la Región y que todavía no nos imaginamos, ahora apenas pasado unos años , no nos imaginamos, lo que será dentro de unos años”.

Experiencia única

En su exposición, Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, calificó de experiencia única el estudio que están realizando de manera conjunta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras entidades gubernamentales, y la provincia Peravia con el apoyo del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente.

“Es una experiencia de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, con respaldo de una red internacional de científicos y expertos que cuentan con el aval de años de estudios sobre el carbón, lo que transformará los resultados de esta investigación en un referente global”, expuso De León.

Señaló que un equipo de expertos de alto perfil está participando en el estudio a nombre y en representación de la provincia Peravia, del CNLCC y de INSAPROMA, que a su vez está recibiendo la asesoría de centros y universidades de diversas partes del mundo que han desarrollado estudios y análisis de los impactos de la quema masiva de carbón para generar electricidad.

Citó entre estas entidades a la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, EUA, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, con sede en Oregon, EUA, el Instituto de Montañas Rocosas, RMI, Colorado, EUA, el Centro de Ciencias Ambientales Aplicadas, en Puerto Rico, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, IIDMA, de Madrid, España, científicos de Finlandia y de Australia, entre otros.

Los profesionales que están colaborando en el estudio de manera voluntaria son Raúl Cabrera, ingeniero electromecánico y experto en plantas térmicas, Nikko Médici, doctor en calidad de aire, Marcos Rodríguez, ingeniero químico y profesor de la Facultad de Ciencias de la UASD, Modesto Reyes, agrónomo, ex decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, Adrian Gutiérrez, doctor en vida marina, Adelaida Oreste y Carlos Sánchez, epidemiólogos.

En el evento se constituyó un equipo de coordinación para la participación de las comunidades en Baní en el estudio sobre la contaminación de Punta Catalina integrado por Patricia Baéz, Fernando Lara, Daniel Lajara, Luis Emilio Sapeg, Altagracia Maríñez, y Linda Medrano. El alcalde de Baní, Santo Ramírez, tomó juramento a esta comisión.

