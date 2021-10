Medio Ambiente asume control total del Parque Nacional Valle Nuevo del lado de Ocoa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El viceministro de áreas protegidas y biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Franco, informó este domingo que esa entidad de cuidado ambiental asumió el control total del Parque Nacional Valle Nuevo del lado de Ocoa, como parte del Plan de Rescate gradual de esa área protegida, catalogada por su valor hídrico para el país como la “Madre de las Aguas”.

Asimismo, expresó que también han asumido el desarrollo de las potencialidades ecoturísticas de aquellas áreas protegidas que sí lo permiten, como estrategia para asegurar su integridad en el tiempo, a través de la valorización de espacios específicos como lugares de recreación y esparcimiento de la población.

Al ser entrevistado por Moisés González del periódico digital Despertar Nacional, Franco se expresó tras destacar los esfuerzos que realiza esa institución para mejorar el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y sus componentes.

Dijo que desde el inicio de la presente gestión de gobierno se han enfocado en implementar tres ejes de trabajo para mejorar las áreas protegidas y sostuvo que trabajan para organizar la reestructuración gerencial del SINAP a través de la reorganización del personal que labora, desde técnicos, administradores, encargados de protección y vigilancia, hasta guardaparques.

“Protección ambiental para mejorar calidad de vida”

Franco dijo entender que llegó el momento de que el país deje de utilizar la palabra sub desarrollo como barrera mental para explorar nuevas posibilidades.

“Más bien debemos enfocarnos en reforzar la institucionalidad y controles que regulen estas nuevas posibilidades”, señaló.

“Entendemos y tenemos fe clara que una comunidad que genera recursos en un área protegida la ve diferente y la ve como aliada y no como amenaza. No hay forma de protección real si el área protegida no va enfocada al capital y es una de las metas que aprobamos en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Francia, Marsella, a principios de septiembre, enfocar el capital natural en beneficio de la gente para que las comunidades absorban y asuman la protección ambiental como una mejoría de su calidad de vida”, sostuvo.

Agregó que “para lograr el desarrollo de esas potencialidades ecoturísticas el Ministerio de Medio Ambiente han estado abierto a nuevas propuestas de empresas ecológicas dedicadas al ecoturismo”.

Indicó que estos esfuerzos buscan garantizar la integridad de las áreas protegidas con el inicio de la delimitación física (borneado) de sus límites faltantes, junto a la socialización y concientización de estos con las comunidades colindantes.

Sostuvo que los jóvenes son los que más entienden este tipo de turismo y en el Ministerio están las puertas abiertas para los dispuestos a los emprendedores interesados en presentar propuestas para el desarrollo del ecoturismo.

“Trabajaremos con ellos en que ese nuevo potencial nos ayude a mejorar la calidad de vida de las comunidades y aumentar nuestro principal ingreso, que es el turismo cumpliendo a la vez en aumentar la protección y vigilancia de estos especiales espacios de vida”, añadió.

El viceministro encargado de Áreas Protegidas y Biodiversidad destacó la serie de encuentros, auspiciados por el ministerio de Turismo (MITUR), con los principales ejecutivos de Grupo Ecoturístico Huttopia, empresa pionera en este concepto turístico en expansión a nivel mundial, “Glampings” donde presentaron su imagen y visión a ambientalistas, autoridades, entidades y académicos del país.