Medio Ambiente, 348 peloteros y staff de la MLB realizan jornada de limpieza en la playa Montesinos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de Medio Ambiente, José R. Reyes y el manager del equipo de RD del Clásico Mundial de Baseball, Rodney Linares junto a un equipo de 348 peloteros y staff de las academias de los equipos de Major League Baseball (MLB) realizaron una jornada de limpieza de costas en la playa Montesinos, Santo Domingo.

Las organizaciones de Tony Tirco y Players For The Planet, con sus fundadores Antonio Tirado Córdova y Chris Dickerson exjugadores de baseball, informaron que estarán haciendo otros eventos en el mes de noviembre con otras academias y que para el mes de diciembre, como cada año, realizarán el evento Batting Clean Up con los jugadores de las grandes ligas y atletas profesionales.

De acuerdo a un comunicado de este martes, Tirado Córdova y Dixkerson tambíen indicaron que tienen un programa educativo con charlas en las academias de República Dominicana sobre la protección del ecosistema, medio ambiente y la reducción de plásticos, donde los equipos presentes ya habían recibido las capacitaciones.

“Sentimos que es nuestra responsabilidad preservar y proteger nuestro planeta. Seguiremos colaborando para que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental sean conceptos fundamentales en nuestra sociedad”, expresó Tirado Córdova.

El evento tuvo apoyo del grupo de Waste Recycling RD para la recogida de los plásticos donde tienen un programa continuo de reciclaje con 2 plantas a nivel nacional.

Se detalló que en la actividad, que se llevó a cabo el 9 de noviembre, estuvieron presentes miembros de Los Cachorros, Los Rojos, Los Marlins, Los Piratas, Los Rays, Los Marineros, Los Guardianes y miembros de la MLD dominicana.

Relacionado