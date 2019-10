Medina responde a Leonel: “No hubo fraude, he gobernado mejor que él”

Comparte esta noticia

Foto: Daniel Duvergé

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina rompe el silencio y responde a Leonel Fernández con ira, sacándole todos los “trapos sucios”, “sus jugadas políticas” y sus debilidades, en cada frenético aplauso que recibía de los 88 compañeros de las “bases” y miembros del Comité Político y Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aludiendo Medina que no le gusta el chisme fue respondiendo cada párrafo del discurso de Fernández y de la misma manera se iba enardeciendo, mostrando todo su dolor “de campañas políticas pasadas”, en la que según, reveló, él no era opción de triunfo para el exmandatario, porque contrario, quien quiso siempre ser el “Presidente” fue Leonel.

Su crispación fue tan enervada que advirtió “todo aquel que se quiera ir del PLD que se vaya, quienes vacilan, díganle que se quede”, al tiempo de afirmar que ganará las elecciones del 2020 y “tendré el honor de entregarle a Gonzalo Castillo”.

Y, expresó lleno de emoción: “Yo he gobernado mejor que él, no le digo yo, la Fundación Democracia y Desarrollo acaba de hacer un sondeo de los últimos presidentes de República Dominicana, comienza con dos de ellos en 2.7 , mi antecesor alcanza 6 % pero yo tengo 8.7 %, pero no lo digo yo, lo dicen los números, gané con el 51 % en las elecciones del 2012 y cuatro años después gané con la votación más alta de la República Dominicana, gané con un 62% ”.

El Presidente de la Republica dejó claro “que no hubo fraude, sino el resultado legítimo del pueblo dominicano”.

“Fuimos nosotros los que luchamos por primarias abiertas, que luchamos para que la Junta Central Electoral dirigiera el proceso, porque de no ser así, hoy todavía estuviéramos recogiendo los muertos. Lo hicimos a pura conciencia, pero apostaron a todo o nada, no dejaron una ventana abierta, y perdieron. Como dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de las primarias, porque ya estaban ganadas, porque dijeron que “estamos aquí por estar embullao, pero sabemos que estamos ganao, no se imaginaron que no era lo que se pensaba, nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial”, recordó.

Añadió Medina “y como es la primera vez que pierde no pueden aceptar que un hombre desconocido, talentoso como Gonzalo Castillo le ganara al campeón, que tenía 25 años corridos en campaña electoral y en tan solo días de campaña le ganó”.

“Ese es el delito, y ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí, me voy del PLD porque me robaron la candidatura, pero lo cierto es, que él, no puede vivir sin ser candidato a Presidente de la Republica”, dijo.

El mandatario le recomienda a Leonel Fernández no buscar culpables, sino revisar que un candidato desconocido con apenas 30 días derrotar a alguien que tiene 25 años en campaña electoral, que ha sido tres veces presidente de la República Dominicana, y además presidente del PLD y que este hombre en 30 días le ganara. “Gonzalo, es un fenómeno”, dijo.

“Como diría Lidio Cadet, Gonzalo es un penco de candidato”, explicó.

“Que ganará, no tengan dudas”, afirmó.

Al tiempo de advertir que “pueden hacer su alianza de macos y cacatas, pero ya todos los que iban a votar por él, lo hicieron el 6 de octubre”.

“Votó todo el que se opone al gobierno y los que votaron por el PRM”, agregó.

Denunció que en la oficina de Yayo Lovatón se concertó el acuerdo para el PRM votara por el otro candidato que estaba en contra de Gonzalo Castillo. “Nadie le sumaba nada a esa candidatura, y si no fue capaz de ganar en esta primarias, que espere la pela el próximo 16 de mayo”, advirtió.

Enalteció la figura, comportamiento y sentimientos de Gonzalo Castillo: “No les va a defraudar, el no está diciendo que los adora a todos pero e pa fuera que van, no me quiera tanto compadre, tú me quieres y me quieres dejar sin trabajo y donde está el cariño, pero no temas que no se le dará”.

“Nosotros vamos a ganar estas elecciones”, afirmó.

Hizo la advertencia a los peledeístas: “A los que están decididos a irse déjenlos que se vayan; a los que están vacilando y no quieran irse, díganle que se que queden, esta es su casa; aquí caben todos”.

Pero, aclaró Medina, “caben los que se quieren quedar con sinceridad, no los que han ganado candidaturas y les han aconsejado que se queden para que primero ganen y luego renuncien y se lleven la candidatura con el sudor de nosotros”.

“Somos buenos y generosos, pero no tontos, el que crea que nos tomara el pelo se equivocó, si se quieren quedar de corazón bienvenido sean, para que ganen su candidatura, pero si es para tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo que no van a ganar”, sostuvo.

“Él no concebía que una campaña que no tenía el apoyo del PLD le pudiese ganar esas primarias y se debió a que nosotros estábamos detrás de ella”, indicó.

“No soy obstinado, todos los escalones que he subido ha sido a base esfuerzo y sacrificio, pero nadie me ha querido regalar nunca nada, al contrario, siempre me han querido impedir que no de cosas que son tan simples que a cualquiera se le puede regalar”, aseguró.

El acto que supuestamente era una convocatoria para el Comité Político y Comité Central, se convirtió en una asamblea de cientos de peledeístas de las bases, que escucharon el airado y despechado discurso de Danilo Medina.

Un Danilo Medina dolido con LF

La tarde de este lunes 21 de octubre, Medina mostro “un Yo”, airado, inflado de frustraciones y despechos que debía vomitar” luego de la alocución de que este domingo fue su amigo, hoy su adversario.

“Saben que a mí no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie”, dijo. Dio riendas sueltas a sus sinsabores políticos junto a Leonel Fernández:

“Cuando fui elegido candidato a la Presidencia juré ante la tumba del compañero Juan Bosch, que no sería arrogante, prepotente, que no me dejaría llenar de arrogancia que quería seguir siendo el hombre sencillo, que he sido toda mi vida, que lo único que quiero cuando deje la Presidencia es que mis conciudadanos me saluden y me digan gracias compañero Danilo porque en su gobierno yo cambie mis condiciones de vida”, añadió.

Pero, su ira y resentimiento fue mayor frente al auditorio y respondió el discurso de Leonel: “Nunca le he quitado a nadie lo que le corresponde, todo lo contrario, he dado más de lo que se me puede pedir, siempre, incluso muchos de los que me atacan, que me denigran los he tolerado”.

“Anoche escuche (domingo) decir ese grupo de intolerante que calla voluntades, que no acepta la disidencia, ¡oh pero por Dios! y porque están renunciando del gobierno. Saben cuántos embajadores hay aquí que dejaron sus trabajos para hacer campaña, 18 embajadores, vinieron sin mi permiso, y a ninguno los he llamado para pedirle cuentas”, declaró.

“Nunca llamé a Bauta, a Juana Sánchez, a ningunos de ellos lo llamé y me querían destruir en las redes sociales”, recordó.

Con amargura, Medina dijo que “a mí no me han regalado nada en esta vida, ha sido a base de esfuerzo y sacrificio, pero nadie me ha querido regalar nunca nada, siempre me han querido impedir que logre cosas que son tan simples que a cualquiera se les quiera regalar.

Finalmente, dijo “cerré este debate, que nadie me pida que vuelva a responder, que digan lo que quieran que tenemos un compromiso sellado con este pueblo que es que el PLD siga gobernando, para beneficio de hombres y mujeres que viven en condiciones especiales”.

Previo al mensaje de Medina, hablaron Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montas, Euclides Gutiérrez y Felucho Jiménez, quienes también respondieron al discurso de Leonel Fernández.

