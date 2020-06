Medina afirma que Paz “será un senador de lujo”

View this post on Instagram

El presidente de la República, Danilo Medina endosó la tarde de este lunes su apoyo al candidato a senador del Distrito Nacional, Rafael Paz, por el Partido de la Liberación Dominicana. En un acto encabezado por la juventud del PLD en el Club San Carlos, el mandatario se comprometió con Paz, a quien vaticinó "será un lujo como senador de la capital".