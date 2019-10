Medina advierte a posibles tránfugas: “Somos abiertos y generosos, pero no tontos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la República, Danilo Medina, dijo a sus compañeros que los que quieran irse de las filas de su organización política que vayan, pero los que está dudosos que se queden ya que “esta es su casa”.

Asimismo, advirtió a los candidatos se quedan por oportunismo, aquellos que según Medina pretenden ganar las elecciones y luego marcharse a otros partidos.

“Somos abiertos y generosos, pero tonto no somos tontos, si es para tomarnos el pelo no se queden porque no van a ganar”, manifestó Medina.

