Medida implementada por gobernador Andrew Cuomo alivia carga a dominicanos en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que han sido suspendidos los desalojos de residencias y locales comerciales por falta de pago durante un período de 90 días debido a la emergencia actual del coronavirus, medida que ha sido bien reciba por la comunidad de dominicanos que allí residen.

El anuncio hecho por Cuomo también indica a los propietarios de edificaciones de apartamentos y comercio, que dicha resolución estará vigente hasta el próximo día 20 del mes de junio, la cual busca que familias que dependen de un salario de se vean afectadas.

“Los inquilinos que no pueden pagar el alquiler por razones relacionadas con el coronavirus, que no lo hagan; tampoco he ordenado que se interrumpa el pago de alquileres, una medida propuesta por algunos funcionarios de la ciudad, como el presidente del Concejo, Corey Johnson”, especificó el gobernador.

Entre los dominicanos residentes de la ciudad de Nueva York que se mostraron preocupados por los desalojos se encuentran Manuel Toribio, Andrés Mata, Juan Carlos Rivera, Daniel Ortiz, Josefina de Hernández, Juana Castro, Luis Contreras, Alejandro Ortega, Carla Bisonó y Víctor Ureña, entre otros, quienes dijeron a un reportero local que es preocupante la situación actual al no poder pagar la renta de sus apartamentos, tras ser despedidos de sus trabajos.

