Médicos no atenderán a los afiliados de las ARS el 8 y 9 de septiembre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas (CNSME) no atenderán a los usuarios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) el 8 y el 9 de septiembre en las clínicas privadas en reclamo de un aumento de los honorarios de los profesionales de la salud.

Así lo dieron a conocer este jueves ambos gremios en una rueda de prensa, en la que el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, advirtió de una “crisis en el sector privado de salud” la próxima semana.

“Solo se atenderán las emergencias y a los pacientes en estado crítico”, aseguró Suero.

De acuerdo con un comunicado leído en la rueda de prensa por el presidente del CNSME, Justo Nicasio, tras cuatro meses de conversaciones con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Ministerio de Trabajo a los médicos se les ofertó un 11 % de aumento a los tarifarios “y nada para los anestesiólogos”.

Nicasio calificó de “pírrica” la propuesta por lo que convocaron el paro para la próxima semana.

No obstante, reiteró la disposición de los médicos a seguir discutiendo el tema, “pero no con una oferta irrisoria y vergonzosa que realmente no significaría ningún incremento de acuerdo con la inflación actual”. EFE

Relacionado