Médicos en Santiago invitan a la población apoyar nueva marcha contra las ARS y AFP

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Movimiento Médico DR. Toribio Bencosme y el Colegio Médico Dominicano (CMD) en Santiago, invitaron este martes a la población a apoyar la gran marcha de los galenos a realizarse en Santo Domingo este miércoles 30 con el lema “No más ARS, no más AFP”.

Rafael Mirabal, explicó que la manifestación está pautada iniciar a las 10:00 de la mañana desde las instalaciones del CMD hasta llegar al Congreso Nacional.

“Estamos marchando porque queremos una mejor Seguridad Social en nuestro país, porque en nuestro país necesitamos que no haya un intermediario entre los médicos y los pacientes, que se queden con el dinero y no den facilidades a los pacientes para salud, que no quieran pagar justamente a los médicos”, sostuvo.

Los profesionales demandan que se sustituya el Plan Básico de Salud por un plan que dé cobertura universal que incluya protección, medicamentos y otros procedimientos disponibles en el país.

Asimismo, demandan que se reduzcan los gastos administrativos a las ARS.

También, solicitan que se unifiquen las tarifas. Que esa nivelación se acompañe de la elaboración de la tarifa, en consonancia con la inflación.

“Nosotros marchamos porque no es posible que un especialista que dura 10 años estudiando tenga que recibir un pago de 320 o 360 por una consulta, nosotros marchamos por esas personas que van a las farmacias y buscar una receta y que el seguro le dice que no, porque no tiene cobertura o porque ese medicamento no lo cubre, porque es caro o porque simplemente se le agotó”, expresó.

El galeno alzó su voz por los pacientes con enfermedades crónicas y las dificultades que enfrentan con las aseguradoras.

