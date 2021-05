Médicos deploran “ultraje” a colegas y legisladores Lía Díaz y Moisés Ayala

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colectivo Médicos por la Vida deploró este martes el ataque del que fueron víctimas las viviendas de sus colegas, la pediatra y senadora de Azua Lía Díaz, y la del ginecoobstetra y diputado de Barahona Moisés Ayala, hasta las que acudió un grupo de manifestantes procausales a piquetear.

La entidad, que definió como “penosa y temeraria” la acción, llamó a mantener la tolerancia, a entender que el respeto a la diversidad es esencial en un Estado de derecho como este y a evitar situaciones similares que pudieran incluso dar pie a acciones mayores.

Los especialistas recordaron que todas las personas tienen la prerrogativa de pensar por sí mismas y que por esto existen diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, como el caso del aborto.

“Esos grupos que tanto invocan la tolerancia, no entienden que es un derecho pensar distinto y así como no tenemos intención de acosarlos, ni lo haremos jamás, porque no tenemos derecho a hacerlo, tampoco pueden ellos perturbar la paz de esos médicos y la de su familia”, consigna un comunicado.

El grupo alertó que esas actuaciones intimidatorias afectan la salud emocional, quitan la seguridad al hogar y crean temor de salir a la calle, por lo que los que actuaron de esa manera desproporcionada deben medirse.

“No es válido proclamar ante el mundo la tolerancia y atacar a los que son distintos, hasta en su propia vivienda, esa es una contradicción peligrosa. Hay que mantener el respeto, la ética y queremos que la clase médica sea respetada sin importar la postura que asuma, ni el partido al que pertenezca”, establece el colectivo.-